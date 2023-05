Jesús, el primer bebé milagro nacido en España tras un trasplante de útero

Tamara Franco dio a luz el pasado 10 de marzo en el Hospital Clínic de Barcelona al primer bebé de España nacido tras un trasplante de útero. “Siempre he tenido ese espíritu de maternidad”, dice la madre. El niño, que ha pasado 43 días hospitalizado, nació durante la semana 30 de gestación y pesó 1,125g.

El caso se ha convertido en el primero de este tipo en toda España y los doctores aseguran que este tipo de cirugías “solo las pueden hacer 10 o 12 equipos en todo el mundo”. Tamara nació con el síndrome Rokitansky, una enfermedad que el Dr. Francisco Carmona, jefe del Servicio de Ginecología en el Clínic, describe como síndrome “que ocasiona que algunas pacientes nazcan sin vagina y sin útero”.

En el caso de Tamara, ella nació sin útero. “Lo peor que me podía pasar en la vida”, dice la madre. Por eso, tras ver que en Suecia había nacido otro bebé tras un trasplante de útero, decidió investigar por su cuenta y dio con el contacto de los doctores del Clínic. Tras varios mensajes, se pusieron de acuerdo para iniciar el proyecto.

Trasplante de útero

En octubre de 2020, el Dr. Carmona y el Dr. Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología y Trasplantes renales, junto a sus respectivos equipos, operaron a Tamara y le trasplantaron un útero. “El resultado fue excelente, el útero funcionó muy bien desde el principio”, explican los doctores que añaden que, tras seis meses de la operación a la paciente le bajó la menstruación por primera vez en su vida.

El siguiente paso fue hacer la primera transmisión de embriones. Sin embargo, al contrario de la operación, la primera oportunidad no funcionó. “Me quedé embarazada, pero tuve un aborto”, cuenta Tamara que, asegura que eso la desanimó un poco pero que también le dio fuerzas.

Tamara y Jesús, padres del primer bebé nacido tras un trasplante de útero Hospital Clínic

Finalmente, en la cuarta transferencia de embriones Tamara se quedó nuevamente embarazada. “La verdad es que no me lo creía. He pasado un embarazo con mucho miedo, era un embarazo de riesgo”, señala la paciente.

“Los cirujanos no lloran, pero las personas sí"

En la semana 30 de gestación, los doctores le practicaron una cesárea en la Maternidad del Hospital Clínic de Barcelona y nació Jesús. “Recuerdo todo este proceso con mucha ilusión, mucha ansiedad, mucha preocupación y mucha alegría”, dice el Dr. Carmona, uno de los líderes de este proyecto. “Era la culminación de un trayecto de muchos años”, añade. “Los cirujanos no lloran, pero las personas sí. Y me costó mucho”, dice el doctor sobre la experiencia durante el nacimiento de Jesús.

Por su parte, a los padres del bebé les sigue pareciendo increíble el milagro ocurrido. “Cuando me enseñaron al niño y lo miré, digo: ¿esto es mío?”, dice Tamara, que después de tanto tiempo por fin había sido madre. “No te lo terminas nunca de creer, parece un sueño”, añade. “La verdad es que es una cosa increíble el saber que tienes ahí una personita que viene de un amor tan grande”, asegura Jesús Robles, padre del bebé.

Creando vida

“Estamos muy acostumbrados a curar tumores, a sustituir diálisis por una vida fuera de la diálisis con los trasplantes renales, aportando vida, pero realmente esto es un paso más allá, estás creando vida”, dice el jefe del Servicio de Urología y Trasplantes renales, el Dr. Antonio Alcaraz. “Esto te pone en la primera división mundial”, añade el Dr. Carmona.