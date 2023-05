María, Lourdes, A. C. M. y Paula han perdido la vida este mes de mayo asesinadas por sus parejas o exparejas. María, de 40 años, murió días después de ser apuñalada por su pareja en Móstoles, a Lourdes su ex le disparó a bocajarro en Orio; A. C. M, de 31 años y embarazada de cuatro meses, murió de una paliza con asfixia en Manresa. Mientras que Paula era apuñalada hasta la muerte este martes en Torremolinos y la Policía busca a su pareja, como presunto autor de la agresión.

En España este mes se ha producido un asesinato machista cada cuatro días. Y van ya 19 en 2023, y 1.203 mujeres menos desde que hay registro de la violencia machista mortal (2013).

El mes de mayo comenzó con el asesinato en Manresa (Barcelona) de una mujer de 31 años, identificada con las iniciales A. C. M. y embarazada de cuatro meses, a manos de su pareja.

El caso no se confirmó hasta este martes, porque en un primer momento los Mossos d'Esquadra creyeron que la muerte pudo deberse a un accidente y no un homicidio. Sin embargo, la posterior investigación para esclarecer los hechos determinó que había sufrido asfixia y una paliza.

La víctima no tenía otros hijos ni existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que ha ingresado en prisión preventiva por el asesinato de su novia y del hijo que gestaba.

Acuchillada en Móstoles

El pasado 11 de mayo falleció en Madrid una mujer de 40 años, María, que fue acuchillada en el cuello en su domicilio de Móstoles por su pareja en presencia de su hijo, de 13 años, que dio a voz de alarma. La mujer ingresó en estado crítico en el hospital y murió días después.

El presunto agresor, de 52 años, no tenía antecedentes ni denuncias previas.

En la localidad guipuzcoana de Orio, este martes una mujer de 50 años era asesinada presuntamente por su expareja, que utilizó una escopeta manipulada para dispararla a bocajarro y después se suicidó.

La víctima tenía dos hijos, uno de ellos menor de edad. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga este crimen como asesinato machista.

Ahora, la Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 28 años cuyo cadáver ha sido localizado en una vivienda de la localidad malagueña de Torremolinos y los agentes buscan a su pareja como presunto autor del asesinato.

18 menores huérfanos en 2023

Al parecer, según algunos testigos, se produjo una pelea y se alertó a Emergencias 112 Andalucía, que avisó inmediatamente a la Policía y a los servicios sanitarios, que solo pudieron confirmar la muerte de la mujer.

El machismo ha dejado, además, 18 menores huérfanos en lo que va de año, contando con la hija menor de edad de la víctima de Orio.

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta condena y rechazo a estos asesinatos machistas y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Ambas, además, han pedido todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.