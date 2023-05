Consternación en Manresa por el asesinato machista de una mujer que estaba embarazada

Varios centenares de vecinos se han reunido en la plaza Mayor de Manresa para guardar un minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 31 años, que estaba embarazada, presuntamente a manos de su pareja.

La consellera de Igualdad y Feminismos del Govern, Tania Verge, el alcalde de Manresa, Marc Aloy, y el de Prats de Lluçanés, Jordi Bruch, de donde era la víctima, han dicho unas palabras de condena a la lacra de las violencias machistas, que ya se ha cobrado la vida de cuatro mujeres este 2023 en Cataluña.

"Una vez más hemos tenido que reunirnos en una plaza para condenar un feminicidio que golpea con mucha fuerza a una familia, pero que nos golpea también como comunidad y como país. La violencia machista nos afecta a todas porque nos hace una sociedad menos libre", ha afirmado Verge.

La consellera ha llamado a "arrinconar el machismo" de todos los ámbitos para poder vivir en libertad, tarea para la que es necesaria "la implicación" de toda la sociedad.

"La violencia machista no tiene edad, no tiene clase, no tiene origen, pero tiene género. El machismo mata y es una obligación y una responsabilidad como sociedad erradicarlo. Estamos hartas y no queremos perder ni a una más", ha añadido.

También el alcalde Marc Aloy ha mostrado de parte del consistorio y la población manresana su "condena" por el asesinato.

"Hemos mostrado con este acto nuestra consternación y nuestro apoyo a la familia y también a la gente de Prats de Lluçanès, de donde era originaria, aunque hace algunos meses que vivía en nuestra ciudad", ha explicado.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este martes la naturaleza machista del asesinato de la mujer que eleva el número de feminicidios a manos de parejas o exparejas en lo que va de año a 17 en toda España.

Según las mismas fuentes, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido ayer por los Mossos d'Esquadra.

El crimen tuvo lugar durante la madrugada del pasado 6 de mayo en la vivienda de la pareja, situada en la calle Gaudí del barrio Sagrada Familia de Manresa.

En un primer momento, los Mossos no trataron este caso como una muerte violenta, ya que durante la primera inspección ocular no se hallaron signos de criminalidad ni indicios suficientes en el cuerpo de la mujer como para ser considerado como un homicidio.

Sin embargo, como marca el protocolo, la policía catalana abrió una investigación para esclarecer los hechos, que junto al resultado de la autopsia han determinado que sí se trata de una muerte violenta.

Archivo - Teléfono 016 para las víctimas de violencia de género EUROPA PRESS - ARCHIVO

Existe una red pública de servicios de atención a las violencias machistas y un teléfono gratuito y confidencial, el 900 900 120, que proporciona acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico que permite empezar a salir de esta violencia machista, un teléfono de atención a lo que todos y todas también podemos llamar.

También el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante whatssap a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900202010.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con Geolocalización.