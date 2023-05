Muñoz revalidaría la Alcaldía de Sevilla con el apoyo de la izquierda, pero un solo edil podría dar la mayoría al PP y Vox

La pugna por la ciudad de Sevilla en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo es, quizás, una de las más empatadas que se recuerdan en los últimos tiempos, con un PSOE y un PP disputando una carrera contrarreloj por llegar el primero a la meta y en la que tan solo uno o dos ediles pueden decantar la balanza hacia uno u otro lado.

De celebrarse hoy los comicios locales, el actual alcalde y candidato socialista a la reelección, Antonio Muñoz, mantendría su cargo como regidor del principal bastión del PSOE en España, pese a registrar una leve pérdida de apoyos respecto a 2019 que, no obstante, le reportarían entre 13 y 14 ediles. Estos, sumados a los 2-3 que obtendría la confluencia de izquierdas Con Andalucía (Podemos-IU y seis formaciones más) daría a Muñoz la mayoría absoluta, fijada en 16 concejales.

El PP de José Luis Sanz sí registraría un significativo crecimiento, tanto en votos como en ediles, hasta llegar a los 11-12 que, sin embargo, no serían suficientes para gobernar con los tres que sacaría Vox, formación que también presenta una tendencia al alza.

Así lo pone de manifiesto, a tan solo doce días de que se abran las urnas, la encuesta del Instituto DYM realizada para 20minutos entre los días 10 y 15 de mayo, un sondeo que, en todo caso, refleja que la batalla por la cuarta ciudad de España estará muy ajustada y podría depender de un solo concejal, por lo que el desarrollo de lo que resta de campaña y la movilización del electorado y de los que aún están indecisos con su voto serán claves para el resultado final.

División del voto

Muñoz conseguiría el 38,8% de los votos, lo que supone 0,4 puntos menos de los que obtuvo su antecesor, Juan Espadas, hace cuatro años, lo que le permitiría alcanzar entre 13 y 14 ediles, los mismos o uno más que los que tiene actualmente. A la izquierda del PSOE, la confluencia Con Andalucía, con Susana Hornillo (Podemos) como candidata, obtendría un 9% de apoyos y entre dos y tres concejales, que permitirían al socialista revalidar su cargo, salvo que ambos se quedaran en la horquilla más baja que plasma el sondeo (13 y 2, respectivamente).

La encuesta demuestra también que la división de la izquierda, que concurre a las elecciones con dos fuerzas diferentes, les podría pasar factura en las urnas. No en vano, la alcaldable de Adelante Andalucía, Sandra Heredia –ahora edil no adscrita tras su expulsión de Podemos en el anterior mandato–, solo conseguiría el 4,2% de los apoyos, resultado que, de confirmarse, la dejaría fuera del Ayuntamiento al no alcanzar el 5% mínimo que se exige para entrar –y que otorga directamente dos concejales–.

El grupo andalucista de Teresa Rodríguez se quedaría así sin representación municipal, pero habiéndole arrebatado un puñado de votos a la confluencia que podrían ser decisivos para la izquierda, tanto para estos grupos como para el propio Muñoz. Ambas formaciones, además, sumarían, según el Instituto DYM, un 13,2% de apoyos, frente al 14,1% que obtuvo Adelante Sevilla (Podemos e IU) en las últimas elecciones, lo que pone sobre la mesa también que la división del voto les hace perder apoyos.

La derecha, cerca de los 16

En la bancada de enfrente, el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, que al igual que Muñoz se estrenará en las urnas de la capital el 28 de mayo, alcanzaría el 35,4% de los sufragios, que representan 12,2 puntos más que los que consiguieron hace cuatro años los populares con Beltrán Pérez como aspirante, y que entonces les reportaron sus actuales ocho concejales.

Este crecimiento del PP pone de manifiesto que, igual que le ocurriera al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, los populares han conseguido en la ciudad de Sevilla fagocitar prácticamente del todo a Cs, que en 2019 consiguió el 12,5% de los apoyos y que ahora, en cambio, desaparece también del Consistorio como el año pasado lo hizo del Parlamento andaluz. Y, a tenor de todos los sondeos que se están conociendo, es poco probable que la formación naranja consiga darle un vuelco a los resultados.

Pese a ello, los 11-12 concejales que la encuesta DYM le concede a Sanz en esta foto fija de la ciudad no son suficientes para conformar junto a Vox una mayoría absoluta que desbanque a Muñoz, toda vez que los de Santiago Abascal obtendrían tres ediles, uno más que los actuales, con el 9,6% de los votos, 1,6 puntos más que hace cuatro años. Eso sí, en la horquilla más alta del PP, la derecha se quedaría a un solo concejal de hacerse con el bastón de mando de la Plaza Nueva. La tendencia, explican fuentes del PP a este medio, es que su partido sube al tiempo que el de Muñoz va cayendo, por lo que se siguen mostrando convencidos de que la victoria en las urnas caerá de su lado.

Cabe recordar que en los ayuntamientos, tras las elecciones, hay una primera vuelta en la que se elige como alcalde a aquel que obtiene el apoyo del resto de concejales con mayoría absoluta. Si ningún candidato lo consigue, se proclama como regidor al aspirante de la lista más votada.

Sanz y Muñoz, los mejor valorados

El sondeo de DYM para 20minutos ha analizado también el grado de conocimiento de los seis principales candidatos a la Alcaldía hispalense, así como la valoración que los ciudadanos hacen de ellos. El actual alcalde es el aspirante más conocido entre los sevillanos, con un grado de notoriedad que alcanza el 77,3%, seguido no muy de lejos por el popular, José Luis Sanz, al que un 69,8% de los ciudadanos afirma conocer, pese a que la trayectoria política de este se ha desarrollado en los últimos años en el municipio de Tomares.

A algo más de distancia de los dos principales candidatos se encuentran el resto de alcaldables. La siguiente más conocida es Cristina Peláez, de Vox, con un 55,1%, seguida de Susana Hornillo (Con Andalucía), con un 54,8%; Miguel Ángel Aumesquet (Cs), con un 53,2%; y Sandra Heredia (Adelante Andalucía Sevilla), con un 49,7%.

En cuanto a la valoración de los líderes, el sondeo registra un triple empate entre Muñoz y Sanz, con una puntuación de 5,2 puntos sobre diez, siendo así los dos únicos candidatos que aprueban; entre Hornillo y Heredia, las dos candidatas a la izquierda del PSOE, con un 4,9; y Aumesquet y Peláez, con un 4,1, las notas más bajas.

La limpieza, el talón de Aquiles del PSOE

Los encuestados han valorado también la actuación del Gobierno municipal del PSOE en Sevilla, calificando las principales materias que afectan al día a día de la ciudadanía. Así, los aspectos que mejor puntuación obtienen son, en primer lugar, el transporte público y la movilidad de la ciudad, con una nota media de 5,5 puntos. Casi el 32% de los sondeados le han otorgado un notable (7-8) y un 11,6%, un sobresaliente (9-10).

Los sevillanos también aprueban, con un 5,4, la actuación del Gobierno socialista en lo que a regulación y promoción del turismo se refiere, si bien cabe destacar que en algunos barrios en concreto, especialmente en los del centro, el malestar por la masificación turística es una realidad admitida por el propio alcalde.

En el extremo opuesto, la limpieza es lo que peor valoran los ciudadanos en la encuesta, con una nota media de 4,1 puntos. Más de un tercio de los encuestados puntúan esta materia con un 0-2, mientras que solo el 6,8% le da la puntuación más alta.

Entre medias, se sitúan otras cuestiones, como los servicios sociales (4,9); el medio ambiente, los equipamientos e infraestructuras de la ciudad y la seguridad ciudadana, con un 4,7 de nota cada una de ellas; la política fiscal (4,5); y la vivienda (4,2).