El PP de Sevilla pide ampliar el horario para votar por correo por la coincidencia del 28-M con el Rocío

Quedan pocos días para solicitar el voto por correo para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El plazo, de hecho, finaliza este mismo jueves 18, –jornada en la que también se podrá pedir–, mientras que el depósito del mismo en las oficinas de Correos podrá realizarse hasta el día 24. Y este año, parece que son muchos los ciudadanos que se están decantando por esta alternativa.

Así al menos lo ha detectado el PP de la provincia de Sevilla, que ha relacionado esta circunstancia con la "coincidencia" de la convocatoria electoral "con fiestas que tradicionalmente congregan a una gran afluencia de personas fuera de sus propios municipios".

La fiesta en cuestión no es otra que el Rocío, cuyo camino comenzará la próxima semana y culminará en la aldea de Almonte (Huelva) precisamente el domingo electoral, cuando por la noche, ya entrada la madrugada del lunes, se produzca el tradicional salto de la reja. Y en la provincia de Sevilla, concretamente, hay aproximadamente medio centenar de hermandades que peregrinarán estos días y cuyos vecinos, por tanto, no podrán votar presencialmente.

El PP esgrime también la celebración de "otros eventos familiares propios del mes de mayo", como son, fundamentalmente, las comuniones. Por todo ello, ha solicitado a la presidenta de la Junta Electoral de zona de Sevilla que se haga un requerimiento al Servicio de Correos para que se amplíe el horario de atención al público, de manera que se facilite el derecho a voto de los ciudadanos, tanto de la ciudad de Sevilla como de los municipios que componen su Partido Judicial.

La preocupación no es exclusiva del PP. No en vano, hay alcaldes socialistas que en privado también han manifestado su intranquilidad ante la posibilidad de que muchos vecinos se queden sin poder depositar su voto. "No es tan fácil votar por correo, sobre todo para la gente más mayor, y eso puede restar mucho el 28 de mayo", afirma el regidor de un municipio con una importante tradición rociera.

Personal de refuerzo

Por su parte, Correos ya anunció que realizaría hasta 2.500 contratos de refuerzo en sus 2.389 oficinas de toda España para los próximos comicios, que también son autonómicos en la mayoría de regiones, con la posibilidad incluso de habilitar ventanillas únicas y hasta mesas adicionales en los vestíbulos destinadas a gestionar el voto por correo, si así lo requiriera la afluencia.

Además, la entidad ha potenciado el uso del sistema de cita previa, que está funcionando en 503 oficinas, y el uso de dispositivos PDA, con hasta 534.