El PSOE acusa al PP de utilizar de forma "indecente" a ETA para "arañar votos"

La inclusión de una cuarentena de condenados por colaborar con ETA en las listas electorales de Bildu ha generado una tremenda bronca política de la que ya participan todos los partidos políticos. Y en medio de esta batalla, ante las críticas del Partido Popular al Gobierno de Pedro Sánchez, del que Bildu es socio en el Parlamento, el PSOE ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "agarrarse de manera indecente al terrorismo de ETA con el único objetivo de arañar votos".

Así lo ha declarado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, después de que Feijóo instase este mismo lunes a cambiar la ley de partidos y la ley electoral, porque posibilitan que "terroristas" se presenten a las elecciones. El líder popular ha respondido así al presidente del Gobierno, que afirmó que la inclusión de condenados en las listas de Bildu es "legal" pero no "decente". "No puede decirse que esto es legal pero es indecente. Las leyes no pueden ser indecentes y si tenemos alguna ley indecente en nuestro país, cambiémosla", ha inquirido Feijóo.

A ojos de los socialistas, "el uso electoral del terrorismo por parte del PP se puede comprobar claramente en cualquier hemeroteca" y aparece "en todas las campañas". La ministra de Educación ha afirmado, en este sentido, que "el PP está haciendo una campaña a la desesperada con dos únicos elementos: derogar todos los avances sociales y ETA".

Así, Alegría ha señalado que el partido líder de la oposición quiere derogar "reformas tan importantes como la reforma laboral, la ley de las pensiones, la ley educativa o la memoria democrática". Y en ningún caso ha habido respuesta alguna a las reclamaciones de Feijóo, que ha urgido al Gobierno a utilizar la Abogacía del Estado y la Fiscalía para actuar contra Bildu e impedir que la formación lleve "asesinos" en las listas electorales. "Las víctimas no tienen que pagar el salario a políticos verdugos", ha sentenciado Feijóo.

A las denuncias de los populares se ha sumado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado a Bildu como una "anomalía democrática" para pedir, acto seguido, la ilegalización del partido. "Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero yo creo que no debería estar nunca en ningún parlamento, en ningún ayuntamiento, en ninguna institución, nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista", ha manifestado Díaz Ayuso. Sobre la polémica también se ha pronunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha instado a "no instrumentalizar el dolor de las víctimas".