El gato scottish straight, la versión del scottish fold con orejas levantadas, tranquilos y cariñosos

La raza felina del scottish straight, tan desconocida en general que no dispone ni de traducción, aunque simplificando mucho podría llamarse "escocés de orejas rectas", comparte mismos orígenes que el popular scottish fold, el gato cuyas orejas están caídas a causa de una malformación en el desarrollo.

Por lo tanto, para hablar de esta raza de origen escocés, debemos volver a remontarnos a Susie, la gata de color blanco que fue descubierta en un granero en 1961 y que mostraba las características orejas de los scottish fold.

Susie fue la fundadora de la raza que actualmente goza de mucha popularidad pese a las reiteradas advertencias de veterinarios y expertos en salud y bienestar animal sobre los problemas que ocasiona la mutación que provoca las orejas caídas.

Cuando el criador de gatos y vecino de la granja, William Ross, vio a Susie por primera vez, la gata se encontraba criando una camada de seis gatitos, dos de los cuales habían heredado su mutación.

La malformación genética que provoca las orejas caídas es dominante, lo que significa que basta una sola copia del gen para que dentro de la misma camada, salgan gatitos con orejas plegadas y otros con orejas normales y erguidas. El cruce de dos scottish fold está desaconsejado ya que la malformación hereditaria se acentúa y la mortalidad de los gatitos es extremadamente alta, por lo que algunas asociaciones felinas permitieron que se introduzcan en la reproducción nuevos gatos de otras razas similares en apariencia, como los británicos de pelo corto y los americanos de pelo corto, para que las camadas tengan más oportunidades de salir adelante. Como hemos dicho, del cruce de un scottish fold y de un británico de pelo corto, saldrán gatitos con orejas caídas y con orejas levantadas.

Una nueva opción para los criadores

La redacción de los estándares felinos, al igual que sucede con los de los perros, cumple varias funciones, y se espera que los criadores respeten las pautas y que los ejemplares de la raza cumplan en la medida más exacta posible, los parámetros incluidos.

En el caso del scottish fold, esta raza se define por las orejas caídas, por lo que un gato que no ha heredado la mutación de las orejas caídas no se considera un scottish fold. Además, la introducción de gatos de otras razas como los británicos y los americanos de pelo corto, que se asemejan entre sí pero no son iguales, hace que sea difícil respetar el estándar del scottish fold. Como resultado, los gatitos nacidos en las camadas de scottish fold con orejas normales y que no habían heredado el gen de la mutación no podían venderse como scottish fold y a menudo se descartaban.

Y aquí es donde adquiere importancia la existencia del scottish straight. El programa de reconocimiento para darles su propia raza comenzó en 1976, en Estados Unidos, pero no ha sido hasta 2013 cuando por fin obtuvo un título definitivo. El scottish straight es el hermano de camada de los scottish fold que no muestra orejas caídas.

Su valor reproductor es muy alto, ya que permiten respetar la máxima de no cruzar dos scottish fold, y no alterar tampoco la apariencia de la raza. Los scottish straight no solo ayudan a prevenir problemas de salud asociados a los scottish fold, sino que también aumentan su diversidad genética. Actualmente, los straight son muy demandados para reproducirse con los scottish fold.

A nivel de comportamiento, el scottish straight es idéntico al scottish fold, son gatos de baja actividad, cariñosos y muy tranquilos en el hogar. Al no mostrar la malformación genética, que llega a ser dolorosa, el scottish straight es muy apto para convivir con niños de cualquier edad y otros animales, ya que no hay riesgo de causarles daño por un trato brusco o poco delicado.

Para ampliar información sobre la raza, se puede acudir a La Asociación Internacional de Gatos (TICA), o a la Federación Mundial de Gatos (WCF). Proponemos que se valore la adopción responsable y se visiten los centros de recogida de animales de nuestra localidad o comunidad donde podrán ayudarnos a elegir un gato que más se ajuste a nuestros hábitos de vida.