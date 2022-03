Cómo es el scottish fold, un gato con aspecto de peluche y una triste realidad de malformaciones dolorosas

Es una raza muy reciente, en comparación con la mayoría de las que conocemos. La primera gata de orejas caídas apareció en el granero de una granja escocesa en 1961, a la que bautizaron como Susie, y de la que se conservan fotografías.

Cuando Susie tuvo su primera camada de seis gatitos, dos de ellos heredaron el peculiar rasgo de sus orejas plegadas. Uno de estos dos gatitos fue adquirido por un vecino criador de gatos, que junto a una genetista, crearon un programa experimental de cría con algunas dificultades.

Pero su trayectoria en su país original, en realidad, no llegó mucho más lejos, y fueron los norteamericanos los que exportaron los primeros nietos de Susie, y comenzaron otro programa de cría con más empeño y dedicación, introduciendo persas, británicos de pelo corto y americanos de pelo corto para alcanzar el aspecto redondeando, esponjoso, de cabeza redonda y enormes ojos que muestran ahora.

Personalidad

Son gatos muy sociables, dóciles y cariñosos, que toleran poco la soledad. Hablar del scottish fold sin hablar de la enfermedad que les causa el pliegue es imposible, dado que afecta a todos los campos de este, por otro lado, dulce animal. Presentan una actividad energética muy baja, ya que la osteocondrodisplasia es una enfermedad progresiva sin cura, que desarrolla dolorosas lesiones esqueléticas que por supuesto influyen en su bienestar y calidad de vida.

Por la misma razón, y pese a que por este carácter bonachón y tranquilo podrían ser aptos para convivir con otros animales y niños, esta mutación de origen desafortunado y aleatorio que muchos criadores insisten en mantener por estética, capricho y la demanda del público, les hace delicados en su manipulación y cualquier trato brusco puede agravar la artritis y las anomalías de la columna vertebral que padecen.

En cuanto a patrones de su manto, se admiten todo los colores posibles de la genética felina e igual con los ojos, siempre que sigan siendo muy redondos y amplios, ocupando gran espacio de su rostro.

Polémica y dilemas éticos

No son pocas las asociaciones felinas internacionales que tienen prohibida la cría de esta raza entre sus miembros. En España en particular, tan solo se pueden adquirir gatitos scottish fold con pedigrí de criadores adscritos a TICA, The International Cat Association, organización de origen norteamericano con presencia en todo el mundo, o bien importarlos desde otras asociaciones extranjeras sin delegación en España.

Esta asociación internacional ya se ha visto envuelta en controvertidos debates en repetidas ocasiones por mostrar poca preocupación y, digamos, una mentalidad laxa en cuanto a admitir y legalizar la cría de gatos con graves problemas de salud como el scottish fold que nos ocupa, o el munchkin, otra raza incipiente con una presencia en ascenso al otro lado del charco y países asiáticos que padece un enanismo terriblemente perjudicial. También por la admisión de razas que provienen de cruces híbridos con especies salvajes, como el lince, caracal o serval africano, algo que tampoco está bien visto entre muchas asociaciones felinas por lo innecesario de crear nuevas razas y los riesgos que acarrea.

Los criadores estadounidenses han tratado de mejorar la salud de la raza añadiendo la posibilidad, legal y permitida por su asociación, de introducir el cruce con británicos y americanos de pelo corto en un intento de mitigar los efectos de esta malformación genética. Sin embargo, la inmensa mayoría de las camadas siguen heredando las orejas plegadas y desarrollan la dolorosa enfermedad en diversos grados que progresará a diferente ritmo en todos los gatitos de orejas caídas, y por la que, lamentablemente, es necesaria la eutanasia en ocasiones desde los 6 meses de edad.

Es una raza cuya cría y posesión está prohibida en numerosos países del mundo, como Canadá, su propio país de origen: Escocia, Austria y Bélgica, donde se considera que la reproducción de estos gatos es crueldad animal. Otros países como Reino Unido y Alemania, si bien aún no han prohibido la tenencia de scottish fold, dejaron de permitir la publicación de camadas en los anuncios clasificados, con la esperanza de reducir la popularidad y demanda, lo que nos hace pensar que la tendencia europea se está moviendo hacia la prohibición definitiva tarde o temprano.

Para más información desde el punto de vista veterinario, recomendamos la lectura de un excelente hilo en Twitter creado por Fátima Blanco, veterinaria experta en felinos y defensora de que "los veterinarios, como protectores y garantes de la salud animal debemos recomendar que no se elijan razas que se hayan seleccionado de tal manera que repercuta en el bienestar animal".

Precioso, ¿verdad? Y sin duda tiene un carácter increíble. Es muy cariñoso y nada agresivo y me temo que eso lo ha perjudicado terriblemente al haber hecho que tuviera un gran éxito. Lo que debería haber sido un caso aislado debido a una mutación, se transformó en raza ➡️ — Fátima (@vetdefelinos) March 20, 2022

Esto provoca una anomalía en el desarrollo del animal, lo que conocemos como osteocondrodisplasia (OCD). Afecta al desarrollo de cartílagos y provoca un crecimiento defectuoso de los huesos. Pueden estar afectadas las extremidades anteriores, posteriores e incluso la cola ➡️ — Fátima (@vetdefelinos) March 20, 2022

Estamos acostumbrados a que llegada cierta edad nuestros pacientes puedan presentar osteoartrosis y con ella dolor. Pero este caso es especial. Son enfermos crónicos desde cachorros y tienen que convivir con dolor ( o medicación) de por vida. ➡️ — Fátima (@vetdefelinos) March 20, 2022