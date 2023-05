“Tenemos que hablar de esto”: la campaña de sensibilización sobre la atención a la salud mental

En España mueren por suicidio una persona cada dos horas y otras doscientas lo intentan cada día. Por esta razón, fallecieron más de 4.000 personas en el año 2022. Además, el 30% de españoles mayores de edad ha tenido ansiedad en el último mes, el 25% síntomas de depresión y 1 de cada 8 personas presenta un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado. Al hilo, hasta el 60% de las ausencias al trabajo que se producen al año son debido a situaciones de estrés y el acoso escolar causa hasta el 90% de los problemas psicológicos de los niños y niñas que lo sufren.

Con la iniciativa “Tenemos que hablar de esto”, el COP llama la atención y conciencia sobre la necesidad de que se ofrezcan recursos para todos los usuarios y para que sean atendidos por profesionales cualificados y que ofrezcan garantías. Por este motivo, el pasado jueves 11 en la céntrica plaza madrileña Pedro Zerolo se ofreció el suplemento que se repartió en el interior de 20minutos el día anterior en un quiosco de prensa muy especial y diseñado para la ocasión. Además de poder recoger un ejemplar gratuitamente, los numerosos ciudadanos de a pie pudieron acercarse y resolver dudas acerca de salud mental de la mano de los psicólogos que estuvieron presentes.

El COP lamenta el hecho de que haya que esperar hasta seis meses para ser atendidos por un profesional de la psicología en la sanidad pública española o que no haya psicólogos en los centros educativos. Por ello, desde la organización lanzarán muchas más acciones de comunicación en esta línea, haciendo hincapié en la importancia del acceso a una atención psicológica de calidad y facilitada por profesionales titulados y colegiados.

Una iniciativa con un amplio recorrido

Este quiosco tan especial es solo la primera piedra de “Tenemos que hablar de esto”. Esta iniciativa quiere hacer reflexionar a todos los agentes de nuestra sociedad sobre la falta de recursos públicos para la atención en salud mental. España cuenta con tan solo cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes, no dispone de profesionales en escuelas e institutos y no puede garantizar la atención e intervención psicológica en los Servicios Sociales. Además, se ha registrado un incremento de trastornos en general, especialmente después del COVID-19, y no ha ido aparejado con un incremento de recursos.

Por ello, este evento y este suplemento especial tan solo son las primeras piedras de toque de una campaña con un largo recorrido para reflejar la importancia de los números de la salud mental en nuestro país y de alertar sobre la necesidad de una atención por parte de profesionales cualificados. Entre junio y diciembre, el COP publicará contenidos audiovisuales en su página web, en YouTube y en sus redes sociales. Se trata de conversaciones abiertas que abordan temas relacionados con la salud mental como el bienestar educativo, la ansiedad, la depresión o los trastornos alimentarios.

Estos cinco capítulos estarán dirigidos por el expresentador de Caiga quien caiga, Javi Martín, diagnosticado de un trastorno bipolar. Se sentará con diferentes profesionales de la psicología y con rostros conocidos como Andrés Iniesta, que se irán desvelando en las próximas semanas y que han pasado o continúan pasando por la consulta del psicólogo.

Peligros de una atención psicológica precaria

La combinación de esta falta de recursos que denuncia el COP, seguido del abuso de tratamientos farmacológicos, la ausencia de una ley de publicidad sanitaria que regule el sector y el incremento de la demanda de atención psicológica en nuestro país han provocado que proliferen ofertas de atención y desarrollo personal que aseguran soluciones fáciles e irreales a través de recetas mágicas y pseudoterapias.

Estos ofrecimientos entrañan un riesgo grave para la salud, puesto que se trata de servicios realizados por personas que no ofrecen garantías ni poseen los conocimientos necesarios para realizar intervenciones en pro del bienestar y la salud psicológica. Bajo distintas etiquetas, ofrecen servicios sin tener competencias exigidas por las autoridades sanitarias para atender a los usuarios con problemas o necesidades relacionadas con la salud mental.