El 40% de los alumnos de FP aspira a emprender su propio negocio y más de un cuarto seguirá estudiando en la universidad

La Formación Profesional (FP) se va despojando cada vez más de la imagen de desprestigio que se le había atribuido durante años. Con el impulso de la nueva ley y la creciente oferta por parte del mercado laboral de perfiles técnicos o con una cualificación media, esta vía educativa es ya la elegida por cada vez más alumnos españoles. Muchos, el 40%, optan por ella porque quieren emprender un negocio, mientras más de la mitad aspira a seguir formándose y el 27% pretende hacerlo después en la universidad.

Según un estudio presentado este jueves por el Centro Oficial de Formación Profesional CCC, la FP es la alternativa formativa que eligen aquellos alumnos que, o ya están en el mercado laboral, o buscan más flexibilidad laboral o una formación mucho más basada en la práctica y que les acerque a las empresas (más del 75% afirma que la FP es la mejor formación para acceder a la empresa). Concretamente, ocho de cada diez cuentan ya con experiencia profesional previa, para el 44% no es la primera vez que cursan un ciclo, y el 63% lo compagina con su trabajo.

La alta empleabilidad —la tasa de FP es del 42%, casi cuatro puntos más que la de los empleos universitarios— es, para cuatro de cada diez alumnos la principal razón por la que optaron en su momento a matricularse en un ciclo de Grado Medio o de Grado Superior. El 22% de los 700 encuestados lo hace por fortalecer su formación práctica y el 10% por la duración más corta de los estudios, que les permite adquirir ciertas competencias y un título en un periodo mucho más breve.

La encuesta refleja también cierta seguridad y certidumbre de cara al futuro. El 73% cree que acabará trabajando en algo relacionado con su campo de formación, y solo el 1% considera que no encontrará ningún empleo.

Sostienen, eso sí, que las posibilidades de conseguir un puesto de trabajo se disparan si aglutinan una serie de competencias más importantes: las sociales son, sorprendentemente, mucho más determinantes para el 49% de los estudiantes que las competencias técnicas (que las ve crucial el 36%).

Pero la noción que, según sostienen ocho de cada diez alumnos, es determinante para encontrar un trabajo es la competencia digital, transversal en todos los sectores. "Da igual a lo que te dediques, si eres un camarero de sala, por ejemplo, lo vas a necesitar también", ha subrayado Guadalupe Bragado, directora de CCC, durante la presentación del estudio.

La FP como una vía al emprendimiento

Con todo, el emprendimiento es también un asunto clave para los estudiantes de Formación Profesional. De hecho, el 40% sostiene que los estudios que están formando le servirá para poner en marcha su propio negocio en su futuro. Esta motivación, ha subrayado Bragado, es algo que hasta ahora solía limitarse especialmente al ámbito universitario, pero que cada vez está más presente entre el alumnado que opta por esta vía educativa, tal y como ha demostrado la investigación. "Esto confirma el cambio social que está experimentando la FP", ha añadido.

Además, las conclusiones reflejan cómo el hecho de iniciar un ciclo motiva a los estudiantes a seguir formándose. Más de la mitad asegura que continuará estudiando. Cabe destacar aquí la diferencia entre lo que responden los encuestados cuando les preguntan por qué han optado por la FP frente a lo que concluyen respecto a sus perspectivas de futuro. Si al principio apenas el 7% lo veía como un puente a la universidad, al ser preguntados sobre el próximo paso que darán cuando terminen el ciclo, el 27% asegura que se matriculará en un grado universitario, y el 26% en otro ciclo.

Falta más divulgación

El cambio en la Formación Profesional es evidente, pero para Guadalupe Bragado todavía queda camino por recorrer. "Hay sectores que aún les queda un recorrido tremendo. Y los planes de estudios deben avanzar más rápidamente, porque ahora con la nueva ley van a tener que actualizarse. Si se introduce la posibilidad de que tengamos a cada vez más profesores con mucha más experiencia en su campo es algo que sin duda favorecerá", ha subrayado la directora de FP de CCC.

Ahí juegan también un papel crucial las empresas. "Hay que intentar que tomen más protagonismo; ahora lo veremos con la nueva FP Dual y tenemos que hacer un esfuerzo para que se sumen a nuestra causa", ha aseverado Bragado. Hace falta, también, una mayor divulgación, tanto en los colegios como en las propias instituciones. "En los institutos que no tienen FP ni la conocen ni les orientan hacia esa vía. Todavía hay padres que se avergüenzan si su hijo quiere hacer FP, y eso no puede ser", ha señalado.

Así, para CCC es primordial reforzar los departamentos de orientación de los centros educativos para que puedan ofrecer a sus alumnos esta posibilidad, pero también llevarlo al empleo: "No puede ser que un empleado de la oficina del SEPE no sepa qué titulaciones existen o no sean capaces de identificar para qué le puede servir a un trabajador".