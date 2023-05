Feijóo recrimina a Sánchez que ataje la sequía con ayudas "extraordinarias" al agricultor: "Es urgente un pacto nacional del agua"

"Las consecuencias de la sequía no se afrontan con ayudas extraordinarias a los agricultores". El líder de la oposición ha cargado contra el presidente del Gobierno por tratar de atajar la falta de agua en España convocando un Consejo de Ministros extraordinario, la víspera del inicio de la campaña electoral. Porque, tal y como ha recordado Alberto Núñez Feijóo, el problema que sufre el campo, y en consecuencia los agricultores y ganaderos, "no ha nacido en los últimos meses".

Así, el dirigente popular ha vuelto a señalar la "desidia" del Gobierno, ya que en los últimos cinco años ha estado "falto de una política de agua". En contraposición, Feijóo promete un Pacto Nacional del Agua y reunir a todas las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes si llega a la Moncloa: "Será mi primer compromiso como presidente del Gobierno".

Así, el actual líder de la oposición ha enfatizado en que las ayudas que aprobará este jueves el Gobierno no ayudará a resolver el fondo del problema. "Con una mano, hoy [Sánchez] va a dar ayudas puntuales y, con la otra, ha dejado de ejecutar dos de cada tres euros que tenía presupuestados para infraestructuras hidráulicas; con una mano va a decir que está preocupado y con la otra no ha hecho más que esperar a que llueva en los últimos años sino que llevamos cinco años utilizando la ideología por encima de la tecnología para llegar al colapso de la agricultura".

Para Feijóo la respuesta del presidente socialista tiene un claro trasfondo electoralista: "A los agricultores no se les engatusa dándoles ayudas el día de la pegada de carteles. El campo no quiere que se le riegue con ayudas sino regar sus tierras para producir y vender sus productos".

Para ello, el presidente popular ha recordado la que será su política antisequía si gana las elecciones. Con él "habría una autoridad nacional del agua, una red estratégica nacional del agua, un plan nacional para depurar y reutilizarlas en la agricultura; un plan de modernización de abastecimientos para no perder hasta un 30% del agua de las cañerías antiguas y rotas; 40.000 euros en los próximos 10 años para solucionar el problema de agua en España". También se iría a una conferencia de presidentes y pactaría "entre todos" para que el agua no sea un plan de ayudas extraordinarias si no una planificación ordinaria del Gobierno.