Yolanda Díaz, Podemos y los socios del Gobierno cargan contra los avales hipotecarios aprobados por Sánchez

Unanimidad entre los socios de izquierdas del PSOE a la hora de criticar el convenio entre el Ministerio de Transportes y el ICO que permitirá al instituto público a avalar la entrada de su primera vivienda a jóvenes y familias. El Consejo de Ministros aprobó este martes esta medida, anunciada hace unos días en un mitin por el presidente Pedro Sánchez, y tanto Unidas Podemos como ERC y EH Bildu se mostraron muy críticos con una decisión que también rechazó la vicepresidenta Yolanda Díaz, que abandonó su habitual discreción a la hora de criticar al Ejecutivo y denunció que "no tiene sentido volver a propuestas caducadas".

Al no tener esta medida carácter legislativo, no tendrá que pasar por el Congreso, ya que el Gobierno tiene la capacidad de suscribir convenios con el ICO sin autorización de las Cortes. Pero eso no ha impedido que los habituales socios parlamentarios del Ejecutivo hayan cargado contra una medida que, a juicio de Unidas Podemos, es "electoralista" y no va a funcionar. El lunes, la líder morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya denunció que la posibilidad de que el Estado avale los préstamos hipotecarios de los jóvenes es "una medida que ya hicieron Ana Botín y el PP". Y este martes, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, profundizó en esas críticas.

Es "evidente" que la iniciativa "favorece" a las entidades financieras, que son las que no se expondrán a ningún riesgo de impago porque el Estado utilizará dinero público para sufragar los préstamos que los nuevos propietarios no puedan pagar, aseguró Echenique. No obstante, el portavoz asumió que Unidas Podemos, como fuerza minoritaria en el Gobierno, "no tiene la fuerza suficiente" para frenar la aprobación de esta medida, y sostuvo que lo que pueden hacer los ministros morados es criticar esa línea de avales porque -dijo- conseguirá "hinchar el endeudamiento" y supone aumentar el riesgo de una nueva "burbuja inmobiliaria".

En la misma línea se expresó la vicepresidenta Yolanda Díaz a través de un hilo en su cuenta de Twitter en el que alertó de que "durante años se subvencionó la vivienda como un producto financiero, una política injusta e ineficaz", y "hoy vemos los resultados" de esa medida: "Precios de la vivienda y el alquiler disparados y un aumento insoportable de las cuotas hipotecarias por la subida de los tipos de interés".

"Más allá de los tiempos electorales, para convertir la vivienda en un derecho necesitamos aumentar el parque público de vivienda social y regular de manera eficaz los alquileres", señaló Díaz. Y la vicepresidenta, además, insistió en una de las propuestas que Unidas Podemos lleva meses defendiendo: la necesidad de limitar temporalmente los intereses de las hipotecas. "Hay que actuar ya para proteger a los cuatro millones de familias hipotecadas y exigirle compromiso a la banca con su país. Lo hemos visto en Grecia: es posible suspender las revisiones de los tipos de interés variable este año para congelar las cuotas hipotecarias", planteó.

Incluso más dura se mostró la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que preguntada por su opinión sobre los avales del ICO ironizó asegurando que "lo dice todo que sea una medida que la derecha aplaude". "No va a ayudar a bajar el precio de la vivienda, posiblemente el efecto que consiga sea el contrario", espetó Aizpurua, que afirmó que la iniciativa es "contraria al interés general" y "solo beneficia a propietarios, a bancos y especuladores".

"Se trata de que se financie la compra de una vivienda de unos pocos a costa de hinchar los precios", algo que "favorece el sobreendeudamiento" y "fomenta la burbuja inmobiliaria", afirmó Aizpurua, que además alertó de que en países como el Reino Unido se han puesto en marcha medidas similares sin éxito. "A los británicos, la experiencia les dice que es una decisión errónea y están a punto de eliminarla", zanjó la portavoz.

"Es una mala idea, nosotros le proponemos al PSOE y a Unidas Podemos a que se planteen una nueva ley hipotecaria, y reformarla para poner límites a la banca", apuntó por su parte el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que afirmó que "los avales y la actuación del ICO en cuanto al sector empresarial, o las ayudas para las pymes y autónomos ha dado, han salido regular, por ser generosos". "La gente necesita un acceso real a una vivienda pública real, a un precio adecuado y que no sea todo a precio de palacio", insistió Rufián.