Los PAU, zona hostil para los más mayores: "Estos barrios están hechos para gente que tenga coche"

Ubicado a 11km al sudeste del centro de Madrid se levanta uno de los barrios más jóvenes de la ciudad, tanto por su corta historia -fue reconocido administrativamente en 2017- como por la edad media de sus habitantes -34,6 años-, que le convierte en el segundo barrio más joven de la capital por detrás de El Cañaveral, otro PAU de aún más reciente construcción.

Mari Carmen es una de las pocas adultas mayores que se pueden ver en las amplias avenidas del Ensanche de Vallecas. Camina con una bolsa de la compra camino a la casa de su hija, a donde se trasladó a vivir hace unos años dejando atrás su antiguo barrio: La Ciudad de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.

"Allí tenía amigas y teníamos gimnasia y de todo, los primeros tiempos lo echas en falta, porque al moverse de un sitio a otro…", declara esta jubilada de 75 años, que como tantos otros de su generación, llegaron aquí hace pocos años siguiendo a sus hijos, pero dejando atrás sus vínculos sociales de toda una vida. "Pero luego ya, también voy a mi gimnasia y vas conociendo a gente. Esta es una buena zona, lo que pasa es que es muy cara, todo es caro, pero aquí esta zona para gente obrera la veo muy cara. Pero es lo que hay".

Mari Carmen se desplazó a vivir al PAU de Vallecas desde su barrio, Ciudad de los Ángeles, en Villaverde, para acompañar a su hija y sus nietos. José González

La historia de Vicente Hernández, de 70, es la del desplazamiento interno por la ciudad que tantos otras personas de su generación han ido realizando. Desde su Lavapiés natal, se trasladó al barrio de Quintana, ya fuera de la almendra central, y, ahora, ha acabado en el Ensanche de Vallecas para poder vivir cerca de su hijo.

"Yo me apunté rápidamente a la asociación de vecinos y empecé a hacer red social de nuevo", declara Hernández, que describe el Ensanche como una barrio "abandonado de dotaciones".

"Los abuelos de los barrios utilizamos mucho los centros culturales. Yo llevo años haciendo taichí, pero cuando vine aquí, en todo el distrito no hay ni un centro cultural en condiciones que dé taichí", declara el jubilado, que tiene que desplazarse casi un hora hasta Entrevías para poder practicar esta actividad. "Estos barrios están hechos para gente que tenga coche" -su uso cae por debajo del 20% a partir de los 65 años-, se lamenta también. "Llegará un momento en el que, a lo mejor, no pueda conducir y dependeré un poco de que mi hija me traiga cosas".

Un proceso muy lento… que ni siquiera ha empezado

Existen referentes internacionales que sí han conseguido avanzar en ese camino. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2007 una guía sobre las ciudades amigables con los mayores basándose en criterios -conocidos como el Protocolo de Vancouver- como la vivienda, el transporte, la participación social, los espacios públicos o los servicios sanitarios y comunitarios. 830 ciudades de todo el planeta se han unido a la red, pero con resultados muy desiguales a pie de calle.

"Canadá es muy avanzado, Holanda es uno de los mejores países del mundo, cualquier ciudad, nos llevan 50 años, los países nórdicos…", enumera defiende Paz Martín, directora del Programa "La Vejez: los retos de la Arquitectura" en la Fundación Arquitectura y Sociedad. "Nosotros vivimos en una cultura latina, los cuidados siempre han caído en la familia, en esos países la familia no es tan importante,todo el mundo tiene asumido que el Estado tiene que ayudarte cuando seas mayor".

"Los procesos urbanos son super lentos, si que es verdad que ahora empieza a haber arquitectos que en lugar de dedicarse a tanta floritura, se dedican a urbanismo participativo, viviendas autogestionadas, pero son cambios chiquitines"

De vuelta a España, ni siquiera los nuevos desarrollos urbanos llevados a cabo en casi todas las grandes ciudades, los modernos PAU -siglas de Programa de Actuación Urbanística-, con sus amplísimas avenidas multicarriles y su falta de dotaciones, han sabido cumplir con los criterios para una buena calidad de vida de la población adulta mayor.

"Los procesos urbanos son super lentos, si que es verdad que ahora empieza a haber arquitectos que en lugar de dedicarse a tanta floritura, se dedican a urbanismo participativo, viviendas autogestionadas, pero son cambios chiquitines", declara la arquitecta Martín. "Aunque el debate sobre humanizar las ciudades empieza a estar en la mesa de debate y generaría muchísimo impacto en las personas mayores".

El sueño de envejecer en el campo

Con todo, los PAU tienen sus ventajas innegables. Especialmente en lo referente a las viviendas nuevas totalmente adaptadas para las comodidades de una persona mayor con movilidad reducida.

"Antes de estar aquí vivía en Puente Vallecas. Al ser todo más nuevo te da otra sensación de bienestar, también los pisos son unas urbanizaciones con piscina, con padel, es todo como un poquito mejor", declara Consuelo, una vecina de 52 y una de las primeras en venir a vivir al PAU, cuando, admite, estaba todo "un poco desangelado".

Consuelo fue una de las primeras vecinas en llegar al PAU de Vallecas y su idea es envejecer allí. José González

Ahora, sin embargo, lo ve como un sitio ideal para envejecer, aunque, como casi todo urbanita a partir de cierta edad, también fantasea con poder dejar atrás la ciudad y volver al campo.

- ¿Te ves viviendo aquí el resto de tu vida?

- "De momento mi idea es quedarme aquí, nunca se sabe, a lo mejor mañana me toca una Primitiva y me voy a un pueblecito porque me apetezca, pero de momento me quedo aquí".

