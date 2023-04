Cinco días del rey emérito en España: regatas, clínica dental y silencio

La segunda visita a España de don Juan Carlos desde que reside en Abu Dabi tiene similitudes, pero sobre todo muchas diferencias, con respecto a la primera. Separadas por menos de un año, las dos han tenido como destino principal la localidad pontevedresa de Sanxenxo, muy del gusto del ex jefe del Estado y a la que solía acudir con frecuencia antes de marcharse al emirato en agosto de 2020. Pero si aquella fue muy sonada y polémica, esta se ha tratado que sea de perfil bajo.

El rey emérito aterrizó en Vigo pasadas las 13.30 horas del miércoles 19 de abril. Lo hacía en un avión privado, procedente de Londres, donde había permanecido dos días para acudir al partido de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Real Madrid, invitado por el presidente del club blanco, Florentino Pérez. Igual que en mayo de 2022, el monarca visitaba el municipio pontevedrés para disfrutar de una de sus pasiones: las regatas de vela a bordo del Bribón. Y también como aquella vez, se alojó en casa de su amigo Pedro Campos, patrón del barco.

La intención de don Juan Carlos era participar en el campeonato de vela Volvo Autesa Cup, y aunque entrenó tanto el jueves como el viernes, no pudo participar en las dos pruebas de la regata, el sábado y el domingo. Las condiciones climatológicas adversas por el fuerte viento y la marejada en la costa gallega se lo impidieron.

Con esa espina, el emérito dejaba Sanxenxo el domingo por la tarde, y lo hacía manteniéndose en silencio y con imágenes en las que se le ve de lejos o dentro del coche. De este paso por España no hay ninguna declaración pública, después de que en el anterior se diera un baño de multitudes, posara para los fotógrafos y se dirigiera a la prensa con intervenciones que fueron muy comentadas. En una de ellas, una periodista de La Sexta le preguntaba qué le iba a decir a su hijo, a lo que él respondió: "¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?". "¿Le va a dar alguna explicación?", incidía la reportera, a lo que el interpelado replicaba: "¿Explicaciones de qué?", al tiempo que se le oía reírse.

Esas preguntas hacían referencia al encuentro que el rey Felipe VI iba a mantener con su padre en La Zarzuela. No en vano, su viaje de vuelta a Abu Dabi tenía una escala en Madrid para reencontrarse con su familia. La Casa Real lo consideró "un encuentro familiar en el ámbito privado", por lo que no lo incluyó en la agenda de actividades oficiales del jefe del Estado.

En esta ocasión, don Juan Carlos también ha hecho una parada de regreso a casa, pero no ha sido para visitar a la familia. Ahora ha pasado día y medio en Vitoria, alojado en la clínica dental privada del doctor Eduardo Anitua. No es la primera vez que visita la capital alavesa. En alguna ocasión ya había acudido para ser atendido por Anitua y también suele atenderle el traumatólogo Mikel Sánchez.

Tras la revisión rutinaria, el emérito despegaba del aeropuerto de Foronda en la mañana de este martes. Y sobre las cinco y cuarto de la tarde aterrizaba en la capital de Emiratos Árabes, poniendo así fin a su segunda visita a España.

Decisión personal

El motivo del traslado del rey emérito a Abu Dabi tuvo que ver con no perjudicar el reinado de Felipe VI debido a las irregularidades fiscales por las que estaba siendo investigado. Por ello, hasta que no fue archivada la causa no se concretó su regreso. Hace un año, la visita de Juan Carlos de Borbón a Sanxenxo estuvo rodeada de mucha expectación mediática y se siguieron todos sus movimientos, muy lejos de la privacidad con la que la Casa del Rey había manifestado que quería que transcurrieran este tipo de desplazamientos. No gustó en absoluto en Zarzuela y así se lo hizo ver Felipe VI a su padre en el almuerzo que compartieron el 23 de mayo del año pasado.

Ahora, la segunda visita a la localidad gallega ha sido vista en la Casa Real como particularmente "inoportuna", dada la proximidad con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y, por tanto, en periodo preelectoral. Eso sí, reconocen que se trata una decisión personal del padre del rey y la enmarcan en su vida privada, como también ha hecho el Gobierno.