El as bajo la manga de Almeida para revalidar la Alcaldía de Madrid: "Es la condena de Vox"

Una tranquilidad inusitada recorre la cuarta planta del Palacio de la Cibeles a cuarenta días de las elecciones. Allí donde José Luis Martínez-Almeida y su sanedrín de máxima confianza toman las decisiones que afectan a la ciudad de Madrid, los resultados de las encuestas no preocupan "tanto" como intenta hacer ver la izquierda. En el peor de los escenarios, el bloque de Más Madrid, PSOE y -dependiendo del sondeo- Podemos estaría a un escaño de arrebatarle la alcaldía, sí. Y Almeida ve todavía lejos la mayoría absoluta que muchas tesis reservan a la Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad, también. Pero el candidato del PP en la capital guarda un as bajo la manga con el que no cuentan sus homólogos a nivel autonómico ni estatal... la segunda vuelta.

El Ayuntamiento de Madrid lo componen 57 concejales. Y la línea roja de la mayoría absoluta está marcada en los 29. Para el PP, lo ideal sería superar esa frontera, si bien reconocen fuentes populares "que no es fácil". Los últimos sondeos les conceden más del doble de los ediles que obtuvieron en 2019, cuando el Más Madrid de Manuela Carmena ganó las elecciones, pero PP (15 escaños) y Cs (11) conformaron un Gobierno de Coalición, con la ayuda externa de Vox (4).

Cuatro años después, la realidad de esta entente es de un color muy distinto. Cs, con Begoña Villacís a la cabeza, podría desaparecer del mapa tras el 28M, dejando un botín de más de 300.000 votos que los populares confían en heredar. Y Vox parece estancado en las urnas, con su electorado inmóvil, lo que le llevaría a repetir los cuatro concejales de 2019.

Con ese caldo de cultivo, Almeida espera poder gobernar en solitario, gracias a reglas que rigen a los Ayuntamiento. Aunque el líder de Vox, Javier Ortega Smith, bloquee en primera instancia la investidura por mayoría absoluta, el actual alcalde confía en revalidar su cargo con mayoría simple, bastándose del voto favorable de sus concejales. Lo único que podría frustrar sus planes sería que Vox aupara a Rita Maestre, Reyes Maroto o Roberto Sotomayor como alcaldes, una casuística que desde el PP tildan de "condena" para el partido verde. ­

La gobernabilidad sin mayoría absoluta

Todo, a pesar de que Ortega Smith haya repetido hasta la saciedad que "no confía" en Almeida y, por tanto, exigirá entrar en el Ejecutivo local con una representación proporcional a su peso electoral. No en vano, el candidato de Vox el 28 de mayo ha aplazado asuntos como la reforma del Plan General de Ordenación Urbana hasta después de las elecciones, cuando estaría dispuesto a negociar las normas urbanísticas que rigen la capital dentro de un gobierno de coalición con los populares.

Al margen de que se acabe constituyendo una nueva alianza, las intenciones de Ortega Smith son la prueba de que Almeida acusaría los problemas de no apuntalar una mayoría amplia a la hora de gobernar. Ya en esta legislatura, sus últimos Presupuestos cayeron, con las ordenanzas fiscales incluidas, por no encontrar apoyos ni a su izquierda ni a su derecha de Cibeles. La relación entre las máximas espadas de la derecha madrileña está rota y el alcalde no oculta, ni en público ni en privado, que un futuro Gobierno con Ortega Smith sería "muy complicado".