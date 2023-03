Ayuso rompe con Vox al ver "imposible entenderse" con ellos: "Cada uno mejor por su cuenta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado a Vox, durante el Pleno de la Asamblea, que es mejor que a partir de este jueves "cada uno siga su camino" porque, aunque en "muchas ocasiones" se han entendido, "la deriva" que ha tomado este partido a ella no le va a arrastrar.

"Yo tengo el máximo respeto a su formación política, y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos cuatro años, en los momentos más difíciles incluso cuando la hipocresía de la izquierda, y no digamos de la ultraizquierda, intentaba que ni siquiera ustedes tuvieran legitimidad para estar en las instituciones", le ha espetado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

La líder de Vox confirmó previamente que no votará a favor de la deducción fiscal para inversores extranjeros del Gobierno regional porque beneficia "a los que vienen de fuera" y no a los que se han quedado en Madrid "aguantando al Gobierno de Sánchez".

Pese a esto, Monasterio reivindicó la "buena disposición" que han tenido durante la presente legislatura. "Hemos aprobado 20 leyes que han traído ustedes a esta Cámara", defendió, al tiempo que afeó al PP que ellos se hayan "unido a la izquierda" y hayan tumbado 34 de las iniciativas que han traído a la Cámara regional.

Ayuso ha sostenido que es "muy difícil, prácticamente imposible", entenderse con Vox porque no comprenden "que la vida son matices, contrastes, distintos puntos de vista" y porque, aunque a veces parten de la razón, "la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral" con un partido "que les ha enseñado todo".

"No he visto ni una sola propuesta de Vox que sea original, solo se han dedicado a esperar sentados a que el PP en alguna se equivocara o se quedara corto para ser 'Y nosotros más'. No han aportado nada hasta este momento pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo, por tanto lo paga Madrid, ahí ya les digo: cada uno mejor por su cuenta", ha manifestado a continuación.

Ayuso ha sacado pecho con que desde que es presidenta ha aprobado "21 deducciones fiscales y cada madrileño se ha ahorrado 6.700 euros al año". "No ha hecho falta que usted ayudara porque le recuerdo con los votos que tiene el PP tenemos más que toda la izquierda junta. No hemos dejado de trabajar para ello", ha lanzado.