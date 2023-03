La Asamblea de Madrid está a menos de 48 horas del pleno de cierre de la legislatura. En el orden del día de la sesión se incluyen los dos últimos proyectos de ley impulsados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y, al menos en este momento, los 'populares' no tienen asegurada su viabilidad. Vox, cuyo apoyo o abstención en necesario para que los textos prosperen, ha señalado este martes que votará en contra de la deducción fiscal para inversores extranjeros si el PP no se compromete a "proponer o aprobar" algo que beneficie también a los contribuyentes que ya residen en la región y también tiene previsto rechazar el reglamento que regula las licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) si no se tienen en cuenta las enmiendas que presentaron a la iniciativa.

Tras la Junta de Portavoces que se ha celebrado en la Cámara de Vallecas, Rocío Monasterio ha vuelto a mostrarse muy crítica con el PP y se ha distanciado del Ejecutivo, al que sin embargo soporta en el parlamento desde mediados de 2021, cuando Vox 'prestó' sus votos a Díaz Ayuso para ser presidenta. "Lo único que vemos son ataques [del PP] y si siguen en la misma línea votaremos en contra", ha señalado la líder del partido de Santiago Abascal en Madrid sobre la última rebaja fiscal alentada por el Ejecutivo regional, a la que se ha referido como "ley de privilegios para los extranjeros".

"No vemos ninguna iniciativa del Gobierno para dar los mismos beneficios a los madrileños", ha insistido, para remarcar que en esta tesitura su grupo votará 'no'. "No tengo ninguna esperanza de que cambien de actitud", ha confesado ante los periodistas.

Minutos más tarde, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha cerrado la puerta a ahondar en la reforma fiscal que, de hecho, supondría que entrara en vigor la deducción para inversiones extranjeros y lo ha hecho con diferentes argumentos. En primer lugar, ha señalado que esta legislatura ya no hay tiempo para impulsar nuevas iniciativas legislativas ni tampoco para rehacer la que ya está registrada en el parlamento regional porque tan solo quedan unas horas para que se vote.

Entrando en el fondo del proyecto de ley, Muñoz Abrines ha explicado que esta bonificación no es "una ley para extranjeros", si no que pretende atraer hasta la región a personas que vivan fuera de España pero que pueden ser nacionales de nuestro país. La deducción, ha agregado, se haría sobre una "inversión directa" y no exclusivamente sobre una adquisición de vivienda. "Rocío Monasterio mantiene el mismo discurso que Mónica García en relación a esta iniciativa", ha lanzado el portavoz del PP, que también ha defendido que los madrileños ya se ahorran "miles de euros" al año en impuesto "gracias" a las reformas fiscales del PP.

Los 'populares' han enmarcado la postura de Vox en "una estrategia de campaña" de cara a las elecciones de mayo. "No les importa perjudicar a los madrileños", ha señalado Muñoz Abrines, dejando entrever que el PP también parece dispuesto a capitalizar electoralmente el portazo de los de Monasterio a esta deducción que Díaz Ayuso anunció como "contrapeso" al impuesto a las grandes fortunas, que la Comunidad también recurrió ante el Constitucional.

El Ejecutivo regional sí que puede mantener cierta esperanza para con el reglamento de los vehículos VTC porque Monasterio ha asegurado que votarán 'sí' a la iniciativa si el PP da el visto bueno a incorporar sus enmiendas al texto final. La portavoz de Vox, en todo caso, ha aseverado que bajo su punto de vista esta ley no es la solución al "gran desastre" que supone la regulación nacional actual de este ámbito que se hizo cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. "Es un arreglo parcial", ha dicho Monasterio sobre el reglamento en tramitación en la Asamblea, augurando que habrá problemas en este sector en los próximos meses.

Balance de legislatura

Además de preparar el pleno del próximo jueves, al ser el último de la legislatura, los portavoces en la Asamblea han aprovechado para hacer balance del último año y medio, ya que este ciclo político se inició en junio de 2021 tras las elecciones adelantadas de ese año. Mientras que el PP se ha mostrado satisfecho porque la Cámara ha sacado adelante una treintena de leyes en esta legislatura exprés, los portavoces de la izquierda han convenido en señalar que ha sido "tiempo perdido".

Para Unidas Podemos, la legislatura ha sido "corta y fracasada". "La única buena noticia es que se acaba", ha afirmado Alejandra Jacinto, que ha opinado que Díaz Ayuso ha suspendido en gestión. "No ha gobernado, ha hecho carteras de clientes", ha valorado.

"Finalizamos un periodo de sesiones y legislatura anómalos", ha destacado Juan Lobato, portavoz del PSOE, que ha afirmado que las elecciones de 2021, a su juicio, no sirvieron para que los madrileños vivieran mejor. "La Comunidad de Madrid no funciona como creemos que debe funcionar", ha remarcado el candidato socialista, que ha puesto el foco en el crecimiento de las listas de espera quirúrgicas o el cierre de los servicios de urgencias extrahospitalarios como asuntos a revertir.

"Han sido cuatro años perdidos. La señora Ayuso no puede hablar de nada que haya mejorado. Ha destrozado la sanidad, las residencias...", ha opinado por su parte Mónica García, líder de Más Madrid.

Mientras, Monasterio ha asegurado que Vox ha hecho "todo lo posible" en algunos ámbitos como ahondar en la igualdad de oportunidades en materia educativa, bajar "mucho más" los impuestos o "derogar" leyes como las llamadas LGTBI y trans, peticiones que ha vuelto a reiterar este martes al PP, que hace unas semanas votó a favor de una proposición no de ley en esta legislatura. En esa línea, Díaz Ayuso afirmó que siempre ha apostado por la reforma del texto y se comprometió a acometer cambios "la próxima legislatura", siempre que logre formar gobierno tras los comicios de mayo.