Ayuso reconoce no haber hablado con el papa ni del Valle de los Caídos ni de la colonización de América

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, han sido recibidos este sábado en audiencia por el papa Francisco en el Vaticano con motivo del aniversario de la canonización de San Isidro Labrador, patrón de Madrid.

Tras acabar la cita, Ayuso ha negado en declaraciones a los medios de comunicación haber hablado con el papa sobre el Valle de los Caídos o la colonización de América. "Evidentemente no, ¿por qué íbamos a hacerlo?", ha respondido al ser preguntada por estas cuestiones.

La presidenta madrileña ha justificado que sus competencias son de patrimonio y que con la nueva ley de la Comunidad de Madrid van a "proteger los símbolos religiosos de todas las iglesias". "No hemos hablado de política ni tampoco me ha rogado competencias que no son mías", ha añadido.

El papa les ha pedido a los dirigentes madrileños que piensen "en el pueblo por delante de las ideologías", premisa con la que Ayuso se ha mostrado de acuerdo.

Así, ha distinguido entre gobernar con base a "unos valores y "unos principios" y gobernar pegado a "las ideologías, que al final lo que hacen es cuadrículas, que no hacen más que dividir al pueblo".

Junto a la presidente y el alcalde estaban también el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, la delegada del Gobierno en la Comunidad, Mercedes González; el concejal del distrito de Carabanchel (donde se ubica la ermita de San Isidro), Álvaro González; y la coordinadora general de la alcaldía, Matilde García.