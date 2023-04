El vídeo de UP con mensaje: "Hay quien quiere volver a matar a Podemos, pero la rebeldía despierta en encrucijadas históricas"

Las elecciones autonómicas y municipales cada vez se acercan más y los partidos políticos se preparan ante lo que pueden ser unas elecciones cruciales en su futuro político. En mitad de la batalla con la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, Podemos ha estrenado un vídeo promocional este martes para convocar un mitin el 15 de abril en Zaragoza bajo el título "este es un mensaje para ti, #TúQueNoTeCallas", alentando a sus votantes a asistir.

La formación morada, de la que Ione Belarra es secretaria general, ha publicado este vídeo de tintes épicos... y con mensaje tanto al PSOE como a Yolanda Díaz: "Hay quien quiere volver a matar a Podemos, pero la rebeldía despierta en encrucijadas históricas".

Además, los morados también critican la gestión del Gobierno en la invasión de Ucrania y el envío de armamento: "Podemos es el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania y que solo Ione dice lo que él piensa".

El vídeo, que ha sido narrado por el actor y director Daniel Guzmán, salpica también directamente a la oposición y a otros personajes públicos y empresarios: "Podemos es Ione Belarra, diciendo que Juan Roig es un capitalista despiadado. Pero si Ione pudo hacer eso es porque existe un jubilado que gritó en su centro de salud que Ayuso es una corrupta".

También ataca a la prensa

Prosigue el anuncio y no cesan los ataques, en este caso a la prensa. "Un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa (Quintana) en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza [...] Podemos es Pablo Iglesias diciendo en directo a Ferreras que es el protector de Inda y un corrupto".

"Podemos es un periodista que dice, yo esta mierda no la voy a escribir, aunque sepa que le puede echar" o "un mensaje para ti, que eres taxista y si te pide un cliente que pongas la COPE no te callas y le dices que no, porque te acuerdas de quién te defendió de Uber" son otros de los ejemplos que el anuncio lanza contra aquellos que han intentado frenar su formación desde la prensa.

Las primeras reacciones

Frente a la publicación de este vídeo promocional ante la campaña preelectoral, las primeras respuestas ya han tomado las redes, como la de Carlos Sánchez Mato, economista y político de Izquierda Unida. "No sé si nos podemos poner a competir a ver quién es más o menos rojo, nos necesitamos todos para conseguir los mismos propósitos, los vídeos no son más que instrumentos que sirven", ha afirmado Sánchez Mato.

"A mí el vídeo me duele, me siento un poco atacado, no es un instrumento bueno, porque hacen que se sientan mal tus aliados, no nos podemos permitir convertir a las organizaciones políticas en un elemento que pase a estar en la esquina, estamos en el centro del tablero con las aspiración de gobernar", recalca Sánchez Mato.

Plantar cara y unir fuerzas

Es ya hacia el final cuando el vídeo anuncia el mitin en Zaragoza: "El día 15 en Zaragoza tenemos que vernos y hacer ver esa rebeldía en una gran mitin, no faltes, necesitamos ser muchos para hacer entender que para seguir transformando este país se necesita la rebeldía de los que no callan".

El vídeo narrado por Daniel Guzmán se dirige a todos aquellos que plantan cara y defienden sus ideales ante injusticias y corrupciones. "Este es un mensaje para ti, que nunca te pones de perfil en una discusión de política con compañeros de trabajo" o "el militante de toda la vida que le gusta más el rojo que el morado", son algunas de las frases que que buscan la reacción en sus votantes para unir fuerzas.