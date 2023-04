Todo sobre la gestación 'post-mortem' como la de Ana Obregón: ¿Se necesita tener pareja?¿Es legal en España?

La fecundación post-mortem ha vuelto a ser tema de debate en España después de que Ana Obregón anunciara que su bebé, nacida por gestación subrogada, es hija biológica de su difunto hijo Aless Lequio. Esto significa que, además de haber utilizado el semen de su hijo después de que falleciera a causa de un extraño tipo de cáncer, también se necesitó una donante de óvulo y una mujer gestante para llevar a cabo el procedimiento. A raíz de esto, muchas incógnitas han surgido con respecto a la legalidad de los procesos y sus implicaciones, así como también sobre los aspectos técnicos del proceso de congelación de esperma y de reproducción asistida.

En la actualidad existen dos técnicas básicas de reproducción asistida: la inseminación artificial, que es la introducción del esperma dentro del útero de la mujer; y la fecundación in vitro, que es la unión del óvulo y del espermatozoide para crear un embrión que posteriormente será introducido en el útero. Cualquiera de las dos técnicas puede ser empleada para realizar una fecundación post-mortem.

No obstante, según explica a 20minutos el doctor Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, lo más "lógico" es que se realice una fertilización in vitro puesto a que se trata de la técnica "que dará una mayor probabilidad de embarazo". En el caso de la nieta de Ana Obregón, habría sido empleada esta técnica, puesto a que la menor es producto de un óvulo de donante y de un espermatozoide previamente congelado.

¿La fecundación 'post-mortem' es legal?

La gestación subrogada no es legal España, pero la utilización del esperma de un hombre fallecido sí lo es. No obstante, según indica la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, el esperma solamente podrá ser empleado por la pareja del fallecido en plazo de 12 meses desde la muerte del marido. También resulta imprescindible que exista consentimiento libre, consciente y formal por parte del difunto mediante escritura pública, testamento o documento de instrucciones previas.

Asimismo, es importante destacar que, en el supuesto de que se hubiera iniciado un proceso de reproducción asistida antes del fallecimiento del hombre, el consentimiento se dará por existente. En el caso de que no exista un vínculo matrimonial entre la madre y el padre el bebé, el consentimiento servirá para iniciar el expediente de filiación.

En Estados Unidos la gestación subrogada es permitida en la mayoría de los estados y puesto a que no existe una ley federal que regule esta práctica, cada estado tiene sus propias normas. La utilización del semen de un hombre fallecido también es legal en el país norteamericano y su utilización no se limita exclusivamente a la pareja del fallecido.

De hecho, en 2019 la Corte Suprema de Nueva York autorizó a los padres de Peter Zhu, un cadete de la Academia Militar de West Point, a utilizar "sin restricciones" el esperma de su hijo fallecido para tener un bebé, puesto a que el sueño del joven era tener descendencia. "¿A quién, si a alguien, se le debe dar la autoridad para determinar la disposición del material reproductivo de Peter, ahora conservado en el banco de esperma?", preguntó el juez John P. Colangelo, quien indicó que la respuesta era los padres del militar, según informó The New York Times.

Sin embargo, el año anterior el Comité de Ética de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva había publicado un artículo en donde explican que, el uso póstumo tanto de óvulos como de espermatozoides para fines reproductivos está justificado éticamente solo cuando el propietario de los gametos deje una autorización por escrito. Para poder hacer uso de los embriones también sería necesario dicho documento. Además, el comité explica que, en caso de que no exista esa autorización, los centros de reproducción asistida solo podrían considerar las solicitudes que realicen las parejas de los difuntos.

¿Cómo es el proceso de congelación del semen?

Según explica Ginefiv, clínica de fertilidad referente en España, la congelación de esperma es una técnica sencilla que consta de tres fases: la obtención de la muestra, su análisis y la criopreservación. En la primera etapa, para obtener una muestra de calidad, será necesario que el hombre guarde entre tres y cuatro días de abstinencia sexual, debido a que si se supera el número de días es posible que aumente la tasa de espermatozoides inmóviles. Después el semen tendrá que ser introducido en un vaso estéril y entregado en la clínica en un plazo máximo de hora y media tras haberla obtenido. También resultará indispensable mantenerla pegada al cuerpo.

La muestra será analizada con el fin de determinar si cumple con los estándares de calidad. En caso que de satisfaga los requisitos, el esperma se congelará y almacenará en criobancos. Además, será reservado junto con un crioprotector, que protegerá a los espermatozoides del frío y les permitirá ser descongelados cuando vayan a ser utilizados sin sufrir ningún tipo de daños. Estas muestras, según explica la clínica, se congelarán con vapores de nitrógeno líquido a una temperatura de -196ºC.

Según indica el doctor Juan José Espinós, las muestras de semen pueden mantenerse congeladas y seguir siendo aptas para la fecundación por un periodo indefinido. Además, según explica la clínica, tanto el control de la temperatura como del nivel de nitrógeno líquido es "exhaustivo" y se realiza todos los días del año. Por lo tanto en ningún momento se perderá la calidad de las muestras.

Los casos en los que se indica congelar el esperma son variados. Según destaca la clínica, se suele realizar este procedimiento cuando se va a realizar una fecundación in vitro, cuando la cantidad de espermatozoides es tan baja que se aconseja acumular esperma de varias eyaculaciones, para preservar la fertilidad o cuando el hombre padezca de cáncer u otras enfermedades que pongan en riesgo su fertilidad.

"Estamos hablando de tumores que afecten al área testicular o cualquier otro tipo de cáncer que requiera un tratamiento con quimioterapia o radioterapia a nivel de la pelvis y que por tanto conlleve el que los testículos dejen de producir espermatozoides y sea imposible obtener un embarazo", explica el doctor Espinós. Además, destaca que el proceso es asequible, que incluso existen bancos públicos en España y que muchas veces esa preservación se hace por causas médicas.

El caso de Ana Obregón parece no tener precedentes en España. "Yo no conozco ningún caso en el que se haya utilizado semen de un fallecido para fecundar un óvulo", indica el doctor Espinós. Además, destaca que el hecho de que se vuelva a hablar del tema de la gestación subrogada es algo positivo. "Yo pienso que no deja de ser una posibilidad para algunas mujeres que es imposible que gesten", opina el doctor. No obstante, recalca que se tendrán que debatir las condiciones y los controles, así como también tomar en cuenta todas las bases éticas para que en un futuro esta práctica pueda llegar a realizarse en España.