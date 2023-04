El mayor deseo de Marisa Martín Blázquez: "Que mi hija deje de sufrir por las enfermedades que padece desde que nació"

Marisa Martín Blázquez ha hecho un repaso de sus 30 años en la profesión periodística a través de una entrevista para Diez Minutos en la que, además de desvelar algunos detalles de su trayectoria profesional también ha hablado de su vida personal.

La madrileña ha empezado abarcando sus primeros pasos en la crónica social en la agencia de noticias Korpa, donde ella y dos personas más trabajaban en un garaje a pie de calle. Poco después, esta realidad cambió cuando conoció a Antonio Montero y fundó su propia empresa bajo el nombre de Teleobjetivo. No obstante, su vida dio un giro de 360 grados cuando se presentó a un casting de Antena 3, donde fue contratada.

La esposa de Antonio Montero ha rememorado con gran entusiasmo algunas de sus primeras primicias como descubrir la primera novia del rey Felipe VI, los planos de Villa Meona o la relación de la infanta Elena con Marichalar. Unos recuerdos que, en sus palabras, no volverán a repetirse en el mundo periodístico. "Es difícil volver ahí. Hoy cualquiera es paparazzi con un móvil. Todo sale rápidamente y los personajes no son del nivel de antes", ha expresado a la revista.

En Mediaset, Marisa Martín Blázquez lleva ya 22 años y ha trabajado con reconocidos rostros televisivos. Tal y como ella ha destacado a la revista, con muchos de ellos guarda una buena relación. De su trayectoria profesional, ha señalado los momentos vividos con Ana Rosa Quintana, quien como amiga es "cero diva, disfrutona, divertida y muy generosa".

"Llevo con ella 18 años... Y la verdad es que es muy fácil trabajar con ella. Sabe dar a cada uno su espacio, respeta las opiniones y siendo ella quien es, en público, reconoce las bondades de la gente que está ahí trabajando", ha declarado a Diez Minutos.

Respecto a su vida personal, la periodista ha revelado que es "muy reservada" y que cuando tiene una pena que le aflige suele refugiarse en la escritura. No obstante, su "gran confidente" es su hermana, a quien considera una "superbuena psicóloga".

De esta manera, después de dejar claro que sus hijos son su mayor orgullo, la televisiva ha abarcado el paso de su marido por Pesadilla en el paraíso. "Le dijimos que le apoyábamos pero que no queríamos que hablara de nosotros. Aún así él no tiene secretos, no sabe guardarlos", ha expresado a la publicación.

Asimismo, ha asegurado que ella "jamás en la vida" acudiría a un reality, ya que es "muy pudorosa" y le gusta mantener su vida en privado. "La gente dice que va por vivir la experiencia. Yo la aventura la vivo, por ejemplo, viajando sola", ha afirmado.

La colaboradora de Telecinco también ha confesado que es un "payasa y divertida", pues le encanta hacer tonterías con sus hijos. Es por ello que uno de sus más grandes deseos es que su hija, Marieta, "deje de sufrir las consecuencias de las enfermedades que padece desde cuando nació".

Tal y como ella misma ha detallado, su primogénita nació muy prematura y, poco después, descubrieron que se le dañó el hipotálamo, razón por la que muchos de sus órganos no funcionan bien.

No obstante, su hija siempre se ha mostrado fuerte. "Siempre nos ha dado a todos lecciones de cómo ser feliz ante todas las adversidades", ha expresado Marisa Martín Blázquez a la revista.