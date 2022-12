Marisa Martín Blázquez revela la dura historia de su hija: "Temí que tuviera daños cerebrales"

En un día tan especial como el de Navidad, Marisa Martín Blázquez recordó con especial emoción el día que nació su hija Marieta. Tal y como contó ella misma, su pequeña tenía que llegar al mundo "a mitad de febrero", pero se adelantó casi dos meses.

La veterana periodista se emocionó en Fiesta cuando recordó el complicado embarazo de su hija, ya que ella tuvo que pasarlo prácticamente en su totalidad en cama por riesgo de aborto.

No solo eso, sino que, tal y como ella relató, el parto también se complicó. "Gracias a Dios no hubo daños cerebrales, pero también se complicó".

Desde entonces, contó emocionada la comunicadora, la Navidad para Marisa empezó a tener el nombre de su hija. "Es una persona que ha luchado por la vida y contra la vida desde antes de nacer".

"Yo he aprendido a no quejarme de absolutamente nada por la fortaleza que ella me ha transmitido siempre, es una niña tan especial, tan luchadora...", narraba la periodista antes de ser interrumpida por los aplausos del plató.