Agoney confirma que fue novio de Raoul durante 'OT 2017', pero el catalán lo niega: "El programa me aconsejó que nos besáramos"

¡'Ragoney' fue real! Las redes sociales ardieron este lunes cuando una usuaria de Twitter rescató un vídeo en el que Agoney Hernández, candidato este año a representar a España en Eurovisión a través de Benidorm Fest, confirmaba que Raoul Vázquez fue su novio durante Operación Triunfo 2017.

En las imágenes, que según varios medios datan de marzo de este año, aunque han sido rescatadas ahora, el canario asegura: "No me dejaban besarme con Raoul, que era mi novio entonces".

"Años esperando que 'Ragoney' (el shippeo que en su momento se definió así entre Raoul y Agoney) se confirmase y sucedió en mis ojos a cuatro metros de mí. No sé como hice ese día para no gritar", asegura la usuaria que ha publicado el vídeo.

Poco después, el propio Raoul reaccionó a todo lo que se había montado en Twitter, negando que fueran pareja durante el talent. "Agoney y yo no éramos pareja en OT 2017", escribió el catalán en Telegram, aunque luego lo borró. "El beso se me aconsejó darlo porque, cito textualmente: 'estás a una altura de programa que te juegas mucho y tu canción es muy plana y no te luces'".

bueno yo dejo esto y me voy🚶🏻‍♀️ pic.twitter.com/TXzd35c1LF — mery 💜 (@mariaftkit) December 26, 2022

Según Raoul, eso le dijeron "los profesores del programa". "OT nunca quiso que eso no pasara, desde mi punto de vista. Fue TVE la que nos pidió que no nos morreásemos, sino que nos besáramos elegantemente".