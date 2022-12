Casi una semana después de la publicación de las 18 canciones del Benidorm Fest 2023, ya hay bastantes favoritos. Y, aunque aún falta por saber cómo será la actuación sobre el escenario, parece que Agoney es uno de ellos.

Sin embargo, este foco sobre su persona puede ser tanto positivo como negativo, pues, además de los halagos por su tema, Quiero arder, también está recibiendo alguna que otra crítica, en concreto, por su puesta en escena aún desconocida.

En concreto, este tema proviene de una entrevista que dio el martes en RTVE junto a Inés Hernand y Fede Arias donde habló de la actuación que llevará en enero al programa. "Te tiene que cobrar un montón ese señor", le dijo Arias refiriéndose al escenógrafo. "Ah, bueno, lo paga Universal", respondió el artista canario sobre su discográfica.

Tras los comentarios que recibió, el triunfito acudió este jueves a Twitter para defenderse ante estos comentarios y aclarar la información. "Universal no paga mi puesta en escena del Benidorm Fest. He contratado un escenógrafo, al igual que he contratado un coreógrafo", tuiteó.

"Del resto ya hablamos el próximo 10 de octubre", añadió. Y es que en esta fecha se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que parece que hace referencia a que hay usuarios que están enviándole críticas poco constructivas y dañinas.