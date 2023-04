Scarlett Johansson explica por qué no tiene redes sociales: "Mi ego es demasiado frágil"

Son muchas las estrellas de Hollywood que deciden alejarse de las redes sociales por diferentes razones. Scarlett Johansson, una de las actrices más solicitadas en la industria, es una de ellas y ahora ha explicado por qué ha tomado esta decisión. En una entrevista para el podcast The Skinny Confidential Him & Her (vía Indie Wire), la intérprete de Viuda Negra ha asegurado que su ego es demasiado frágil para lo que suponen las redes.

"No puedo. Mi ego es demasiado frágil. No puedo lidiar con eso", ha asegurado: "Mi cerebro es demasiado frágil. Soy como una flor delicada". La actriz también ha confesado que intentó usar Instagram durante tres días, pero no le gustó la experiencia.

"Me pasé 20 minutos mirando el perfil de Instagram de alguien que trabajaba para una amiga mía", ha recordado de su paso por la red social fotográfica: "Ahora sé que tiene un pit bull, dos hijas y que vive en Burbank. Y pensé: '¿Qué? He desperdiciado 17 minutos. Ahora siento que debería mudarme a California, conseguir un perro determinado y cambiar mi vida de todas estas formas".

Este efímero paso por Instagram fue suficiente para que Johansson se diera cuenta de que no quería estar en redes: "Me sentí fatal, como si me estuviera perdiendo en la vida de esa persona cualquiera. Y me dije: 'No puedo hacer esto".

Pese a no tener cuenta personal en redes, sí que las usa junto a su equipo para promocionar The Outset, su empresa con productos para el cuidado de la piel. "Se nos da muy mal, pero es divertido", ha afirmado respecto al manejo de los perfiles de su compañía: "Me gusta leer las opiniones de los clientes y mostrar los productos para la gente en TikTok".

La intérprete también confiesa perderse de vez en cuanto en los vídeos más populares que esta red selecciona para cada usuario: "Es muy divertido. Cada vez que entro en la oficina, me convierto en una niña de tres años con el teléfono de su madre que la absorbe".

El 16 de junio nos reencontraremos con Johansson en Asteroid City, lo nuevo de Wes Anderson con Jason Schwartzman, Tom Hanks y Adrien Brody, entre muchos otros.

