La mala relación de Alessandro Lequio con Ana Obregón: "Se sube por las paredes, no está de acuerdo con la maternidad"

La noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón, por gestación subrogada, generó mucho debate. Pero mucho más va a dar que hablar tras anunciarse que en realidad es la abuela, pues la pequeña Ana Sandra -que así se llama la niña- es hija de Aless Lequio y la actriz lo ha hecho así para cumplir "la última voluntad" de su hijo. Sin embargo, quien no se ha querido pronunciar ha sido Alessandro Lequio, aunque no estaría demasiado contento, tal y como asegura su entorno.

Aunque ambos colaboran juntos en la fundación contra el cáncer que puso en marcha su hijo, y hacen gala públicamente de una relación cordial, parece que, en este asunto de la maternidad de su hijo fallecido, no están de acuerdo.

Así se pudo ver en las intervenciones del conde en El programa de Ana Rosa, pues dijo primeramente que no se iba a pronunciar, porque se podría interpretar de determinada manera, apuntando a que no estaría de acuerdo con esta decisión.

Sin embargo, después se pronunció para decir que los amigos de la actriz podrían haber sido los que filtrasen la información. "Me estoy enterando ahora de cosas de las que no estaba al tanto", declaró.

Pero ahora, Semana señala que su relación es peor que nunca, pues Alessandro Lequio no estaría de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. "Está fastidiado y preocupado por lo que se está diciendo. Y nervioso. Le está afectando de manera personal", declara su entorno más cercano a la revista.

"Está muy molesto con Ana, pero cuando digo muy molesto es que se sube por las paredes. No está de acuerdo con la maternidad de Ana ni con cómo se ha llevado a cabo", añaden.

"Él sí sabía que Ana había emprendido un proceso de maternidad. Lo sabe desde el principio. Pero le preocupan otras cosas. Le inquieta, sobre todo, que se digan ciertas cosas. Habló con Ana y le expresó su disgusto y disconformidad", sostienen las mismas fuentes.

El italiano ya destacó en El programa de Ana Rosa que la bióloga y él son diferentes en cuanto a la manera de gestionar el duelo y la pena por la muerte de su hijo, que falleció en mayo de 2020 a los 27 años. Pero, tal y como señala su entorno, no solo no está tan conforme con todo lo que se está haciendo, sino que el revuelo informativo está reavivando el dolor por la pérdida de Aless.

Aun así, parece que la relación entre ambos no es buena desde hace tiempo. "No es de ahora, tienen mal rollo desde hace meses", apuntan a Semana. "No sé el motivo, pero ahora, viéndolo con perspectiva, me cuadra, porque coincide en el tiempo".