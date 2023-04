"Álex quería tener 5 hijos, así que a lo mejor llega el niño", "es la hija de un héroe", "no es un capricho"...: la exclusiva de Ana Obregón

Después de una semana de rumores y especulaciones, Ana Obregón ha ofrecido una exclusiva en ¡Hola! donde, además de presentar a su nieta, hija de su hijo Álex, aclara muchas de las cosas que se han estado diciendo estos días.

"La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada la tomé el día que mi hijo se fue al cielo", señala. "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Álex: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó a su padre y a mí una semana antes de fallecer".

Por eso, asegura la actriz, desde ese momento, "lo único" que le ha permitido seguir viviendo cada día es "cumplir la misión de traer al mundo una hija de Álex". "Cuando todo el mundo sepa la verdad entenderá que esto no es un capricho. Esto es cumplir la última voluntad y el deseo de mi hijo".

Y es que, cuenta, "nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad. Si hay opiniones en contra, no aguanto a ninguna, ni voy a admitir ninguna".

Un proceso que no ha sido fácil, como revela. "El embrazado no se produjo al primer intento, ni mucho menos. Han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y había que empezar de nuevo". Pero llegó la buena noticia. "En agosto me dijeron que se había producido el embarazo y me enteré de que era niña en diciembre. ¡Qué regalo de Navidad, una niña!". Además, confirma que la bebé está en perfectas condiciones: "Anita nació tres semanas antes de lo esperado, perfecta de salud y con tres kilos y medio de peso".

Sobre el futuro, asegura: "Hombre, me hubiera gustado también niño, pero ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".

"He luchado a través del océano, con unas y dientes, por tener un poquito de Álex aquí y poder decirle algún día a mi niña, con todo el orgullo y gritarlo al mundo entero, que es la hija de un héroe", sentencia Ana Obregón.