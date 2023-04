Jorge Javier Vázquez muestra su nueva cara tras operarse: "Aceptar tu propio cuerpo es muy difícil, pero no soy adicto a la cirugía"

Después de un par de semanas con ellas, Jorge Javier Vázquez se ha quitado las gafas y, en exclusiva, ha enseñado su nueva cara en Lecturas, revista para la que colabora.

El presentador se ha sometido a una operación de ojos y ha quedado encantado con el resultado. "El doctor me dijo: 'te van a quedar unos ojos almendrados'. Eso me encantó", revela el catalán. Así que lo hizo. Y, con esta, ya son unas diez intervenciones estéticas las que lleva. ""no soy adicto", avisa, aunque reconoce: "Aceptar tu cuerpo es muy difícil. Estoy acostumbrado a que me llamen gordo, feo, enano... Ya ni me duelen esas definiciones".

Además, deja claro que él "no" se opera a cambio de publicidad. "Respeto a quien lo hace, pero yo prefiero pagar".

Sin embargo, en la exclusiva, el catalán no desvela si futuro televisivo, a pesar de que este martes confirmó su "final" en Mediaset. Eso sí, habla de una crisis pasada con Paolo Vasile, anterior Consejero Delegado del grupo. "A raíz de la frase de 'rojos y maricones' me dejó de hablar dos meses". Fue entonces cuando echó un órdago y dijo que se iba. "Estaba dispuesto a renunciar a cinco años con mi sueldo garantizado. Era mucho dinero".

Pero acabaron haciendo las paces. "Le pedí que no volviera a castigarme con su silencio. Pero lo volvió a hacer". Y es que el catalán, ante los rumores de su despido de hace unos meses, echó de menos que en la cuenta de Mediaset no se publicara un tuit desmintiéndolo.

Y, aunque tenía planificado irse de Mediaset con la marcha de Vasile, asegura que ahora está "muy bien trabajando", así que falta por saber, seguramente sea en Sálvame, si se confirma que el grupo ha rescindido su contrato.