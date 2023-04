Puig disuelve el Parlamento valenciano sin haber logrado la rebaja de la barrera electoral que pone en riesgo un tercer Botànic

La décima legislatura del Parlamento valenciano ha llegado oficialmente a su punto final este lunes con la firma del decreto de disolución de Les Corts por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La norma, que entrará en vigor este martes con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pone en marcha la maquinaria electoral para los comicios autonómicos del domingo 28 de mayo, para los que las encuestas dibujan un escenario de máxima igualdad entre los bloques de izquierda y derecha. Uno de los factores que pueden resultar decisivos es el mantenimiento de la barrera electoral del 5%, que Puig ha intentado sin éxito rebajar al 3% de la mano de Ciudadanos para beneficiar también la entrada de Unides Podem y facilitar así la reedición de un tercer Botànic junto a PSPV y Compromís. La ausencia de la formación morada de la Cámara autonómica podría propiciar un cambio de gobierno hacia una mayoría de PP y Vox.

La demanda de una rebaja del listón electoral viene de lejos. En las legislaturas con gobiernos del PP fue reclamada por partidos como el Bloc Nacionalista Valencià (hoy integrado en Compromís) y también estuvo sobre la mesa la legislatura pasada, cuando los partidos del Botànic intentaron pactar con Ciudadanos (que llevó esta reivindicación en su programa electoral de 2015) una modificación de la Ley Electoral Valenciana, lo que exige una mayoría de dos tercios de Les Corts. Sin embargo, la negativa de los naranjas en su momento más dulce, cuando superaron a Compromís y se quedaron a un escaño del PP en 2019, llevaron a su entonces líder, Toni Cantó, a apartar este asunto.

Tras el último relevo de Ruth Merino por la actual portavoz, Mamen Peris, a comienzos de este año, las conversaciones se reactivaron. No obstante, a lo apurado de los plazos por el fin de la legislatura y la consiguiente disolución de la Cámara se unía la dificultad para recabar todos los apoyos, ya que Ciudadanos tiene actualmente 13 diputados, dado que cinco de ellos abandonaron el grupo pero no el escaño y son actualmente no adscritos.

La posibilidad de rebajar el listón habría tenido dos beneficiarios potenciales: Ciudadanos, al que las encuestas dibujan un panorama nada halagüeño tras el hundimiento en Andalucía y a nivel nacional, y también el Botànic, ya que la modificación legislativa podría sostener a Podem (y al propio pacto de izquierdas) si sus expectativas electorales siguen a la baja. Sin embargo, las dudas de los socialistas a la hora de atar los apoyos les llevaron a descartar finalmente la propuesta de reforma ante el riesgo de perder una votación clave a las puertas de las elecciones autonómicas.

Puig, durante la declaración institucional junto al Consell. JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

"No todo lo hemos hecho bien, pero estamos mejor"

Tras firmar el decreto de disolución, Puig ha ofrecido una declaración institucional en el Palau de la Generalitat junto a los miembros de su Consell en la que ha hecho balance de la legislatura que ahora finaliza. "Ni todo lo hemos hecho bien, ni todo está bien. Pero todos los indicadores reflejan una evidencia: que estamos mejor", ha afirmado.

El jefe del Consell ha dicho que la convocatoria electoral es un "punto y seguido" para el Botànic y que se propone conseguir "nuevos hitos", aunque ha admitido ser "consciente" de las "insuficiencias" derivadas, en su opinión, de escenarios "excepcionales" como la pandemia y la guerra en Ucrania. Entre ellas ha citado la inflación que afecta a las familias y los costes energéticos que ahogan a las empresas. También ha hecho referencia a los retos pendientes, como la reforma de la financiación autonómica, la mejora de las inversiones estatales y el "irrenunciable" trasvase Tajo-Segura.

Entre los ámbitos de avance ha citado la economía, el estado del bienestar y lo que ha definido como un "nuevo mapa de oportunidades", en el que ha incluido la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Sagunt, y ha afirmado que la Comunitat Valenciana "quiere seguir adelante". No obstante, ha pedido "disculpas" por los "errores" que haya podido cometer y ha agradecido la labor de sus consellers.

Plazos hasta las elecciones

El decreto de disolución de Les Corts, que se ha aprobado este lunes en un pleno extraordinario del Gobierno valenciano, especifica, tal y como marca el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que en estas elecciones se elegirán 99 diputados, de ellos 40 por la circunscripción de Valencia, 35 por la de Alicante y 24 por la de Castellón.

Decreto de disolución de Les Corts firmado por Puig. JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

Asimismo, establece que la campaña electoral tendrá una duración de 15 días, que comenzará a las 0.00 horas del día 12 de mayo y finalizará a las 24.00 horas del día 26 de mayo 2023.

Finalmente, el decreto firmado por el president de la Generalitat desvela cuándo será la sesión constitutiva de Les Corts de la undécima legislatura: el día 26 de junio en el Palau dels Borja de la ciudad de Valencia.