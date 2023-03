El Partido Popular parece estar cerca de recuperar la Comunitat Valenciana, la plaza que ostentó la derecha durante 20 años hasta que le fue arrebatada por las fuerzas de izquierda en 2015. De acuerdo con las últimas encuestas internas que maneja el PP valenciano a las que ha tenido acceso 20minutos, el PP ganaría las elecciones. Eso sí, necesitaría sumar con Vox para poder gobernar. Y esto mientras que la coalición que firmó el Pacto del Botànic no llegaría a los 50 escaños necesarios para reeditar el Gobierno.

Según los datos con los que trabaja el principal grupo de la oposición, el PP obtendría 35 escaños [frente a los 19 actuales]. Le seguiría un PSOE algo fortalecido a costa de sus socios de Gobierno, con 29 escaños [frente a los 27 actuales]. Vox crecería incluso más que los socialistas: obtendría 16 escaños [en lugar de los 10 que aglutinó en las últimas elecciones]. Por último, habría un Compromís y un Podemos en caída: el primero tendría 14 escaños [ahora tiene 18] y el segundo bajaría hasta 5 [ahora 8], jugándose entrar en Les Corts. Ciudadanos directamente desaparecería, pese a sus 18 consejeros actuales.

"Ya somos la alternativa en las tres provincias de Alicante, Valencia y Castellón", apuntan a este medio desde el equipo del líder del PPCV, Carlos Mazón. ¿A costa de qué partido? En su opinión, obtienen una transferencia de voto de PSOE del 9% y absorben a Ciudadanos, aunque una pequeña parte se va a Vox. Además, creen que muchos indecisos optarían por este último.

Gráfico. Encuesta de las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana. Carlos Gámez

Asimismo, la fidelidad de voto del PP se sitúa en un 78%, mientras la del PSOE está en un 62%, "muy bajo para ser partido de Gobierno", valora el Partido Popular autonómico, que liga el cambio de tendencia político al "hartazgo" de los valencianos por la gestión de Ximo Puig y de las múltiples polémicas que le persiguen, como la imputación de Mónica Oltra, el caso de su sobrino Francis Puig y el 'Azud'. "Va calando en los ciudadanos que no se lucha por la tierra ni se influye fuera de ella".

"La sanidad pública valenciana está en el peor momento de su historia", explican también fuentes del partido aludiendo a una de las últimas decisiones de la conselleria: "Por la falta de personal sanitario en la Comunidad Valenciana, van a eliminar el doble chequeo de las mamografías... con esto se le cae el discurso al PSOE", dicen en referencia a las manifestaciones de médicos que comenzaron en la capital española, donde gobierna el PP.

Asimismo, desde el equipo de Mazón denuncian que Puig "no haya logrado" influir en temas tan primordiales para los valencianos como es el agua y la financiación autonómica. "Puig no es capaz de reivindicar ni sostener nada". Para el Partido Popular Valenciano, este cambio de tendencia también tiene su origen en las múltiples polémicas que salpican al Gobierno, como. De ahí, que la lectura que hagan de sus propias encuestas sea que "el PSOE no sube sino que recibe votos de Compromís y de Podemos".

Con todo ello, el equipo de Alberto Núñez Feijóo confía dar un giro al Gobierno de la Comunitat Valenciana, como hizo en Andalucía con Juanma Moreno. El candidato valenciano Carlos Mazón, consciente de que su territorio es el 'Ohio' español, afronta la presión de su partido, que seis meses después se juega el Gobierno de España. El candidato popular busca arrebatar el Gobierno al Botànic con una rebaja fiscal para 1,8 millones de valencianos.