La rebaja de la barrera electoral autonómica del 5% al 3% vuelve a estar sobre el tablero político valenciano cuando apenas quedan tres meses para las elecciones. Desde la legislatura pasada, los partidos del Botànic intentaron pactar con Ciudadanos (que llevó esta reivindicación en su programa electoral de 2015) una modificación de la Ley Electoral Valenciana, lo que exige una mayoría de dos tercios de Les Corts. Sin embargo, la negativa de los naranjas en su momento más dulce, cuando superaron a Compromís y se quedaron a un escaño del PP en 2019, llevaron a su entonces líder, Toni Cantó, a apartar este asunto.

Ha sido con el último relevo de Ruth Merino por la actual portavoz, Mamen Peris, cuando las conversaciones se han reactivado. No obstante, a lo apurado de los plazos por el fin de la legislatura y la consiguiente disolución de la Cámara se une la dificultad para recabar todos los apoyos, ya que Ciudadanos tiene actualmente 13 diputados, dado que cinco de ellos abandonaron el grupo pero no el escaño y son actualmente no adscritos.

La posibilidad de rebajar el listón tiene dos beneficiarios potenciales: Ciudadanos, al que las encuestas dibujan un panorama nada halagüeno tras el hundimiento en Andalucía y a nivel nacional, pero también el Botànic, ya que la modificación legislativa podría sostener a Podem si sus expectativas electorales siguen a la baja.

Fuentes de Ciudadanos confirman que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la portavoz naranja abordaron este asunto la semana pasada, durante la audiencia que concedió el jefe del Consell a Mamen Peris con motivo de su elección como síndica, aunque sin llegar a ningún acuerdo concreto, si bien se muestran "abiertos a sentarse a negociar". Estas mismas fuentes afirman que no sería un problema de plazos y que la reforma debería incluir otros asuntos como una mayor proporcionalidad o el envío unificado de propaganda electoral.

Por su parte, desde el PSPV reconocen conversaciones "informales" aunque dudan "mucho" que la iniciativa pueda salir adelante tanto por las fugas de Ciudadanos como por lo apurado de los plazos parlamentarios a estas alturas de legislatura. "Voluntad siempre ha existido, pero hemos tenido cuatro años", sostienen.

Peris, candidata a la Presidencia

Mamen Peris ha sido confirmada este miércoles como candidata de Cs a la presidencia de la Generalitat, al ser la única que ha conseguido reunir los avales necesarios. Por tanto, no será necesario realizar las votaciones previstas para la semana que viene. Peris será la única mujer, ya que los candidatos del PSPV, PP, Compromís, UP y Vox son hombres.