El Govern alerta tras la sentencia de Borràs que las malas praxis “no tienen cabida en las instituciones catalanas”

Las reacciones a la condena de Laura Borràs no se han hecho esperar. Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts a cuatro años y medio de cárcel, 13 de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por adjudicar contratos a dedo a su amigo, el informático Isaías H, cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La sentencia le atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental y se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo. Pero, el escrito del tribunal supremo contempla una petición de indulto al Gobierno para rebajar la pena de prisión a dos años para que la presidenta suspendida del Parlament no pise la cárcel. Tras la condena del TSJC, Borràs ha afirmado que “la sentencia no es firme ni justa y no me impedirá seguir trabajando por la independencia de Cataluña”.

Sin embargo, el Govern ve acreditadas “malas praxis” y reconoce que “no tienen cabida en las instituciones catalanas”, aunque siendo cautos, han asegurado que esperarán a ver como finaliza el procedimiento. Laura Vilagrà, consellera de la presidencia, ha asegurado que el gabinete jurídico de la Generalitat está analizando el texto para extraer las posibles consecuencias.

Peticiones de dimisión

La respuesta general a la sentencia del TSJC ha sido la petición de dimisión. El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha comparecido ante los medios para pedir una “dimisión inmediata” de Borràs. “Ha sido condenada por unos hechos que no tienen ninguna relación con el independentismo, con el 1-O o con alguna movilización independista”, ha dicho Pellicer, acusando a la dirigente de Junts de poner por delante de los intereses del país los suyos propios. Siguiendo la misma tónica, el diputado ha garantizado que pese a la mala relación actual con ERC y JxCat, harán todo lo posible para evitar que la presidencia de la cámara catalana recaiga en el PSC.

La misma idea ha tenido PSC, que le ha pedido a Laura Borràs que de “un paso al lado” para recuperar la normalidad de la cámara. La portavoz de los socialistas catalanes, Alícia Romero, ha dicho que respetan la sentencia contra Borràs y creen que el prestigio del organismo se ha perdido. Romero también ha explicado que el partido se pone a disposición de ERC, JxCat y la CUP para resolver la cuestión de la presidencia. No obstante, ha insistido que no importa quien sea el que se ponga al frente de la presidencia, sino las motivaciones detrás.

El tono ha subido con En Comú Podem, la presidenta del partido, Jessica Albiach, ha exigido la “dimisión inmediata” de Laura Borràs por la condena. El partido ha anunciado que pedirá una reunión con todos los grupos parlamentarios –menos Vox- para “intentar buscar una nueva presidencia”. Albiach también ha pedido a Borràs que renuncie voluntariamente a las retribuciones que le pertenecen por el cargo y dejar al Parlament “libre de polémicas”. En el caso de que Borràs decida no dimitir, el partido afirma que los otros grupos “no pueden quedarse de brazos cruzados”.

Por su parte, Vox ha reclamado un pleno extraordinario para escoger a la nueva presidencia del Parlament y ha pedido por escrito a la Junta Electoral que retire el escaño de Borràs. El portavoz del grupo parlamentario, Joan Garriga, ha exigido que renuncie “inmediatamente” por la sentencia del TSJC. “No puede ser que un político se piense que está por encima de la ley, el Reglament y una sentencia", ha dicho Garriga, que ha descrito la situación como un “auténtico escándalo” y ha criticado el indulto. “Las sentencias se tienen que cumplir”, ha añadido.

ERC pide tiempo

Los únicos que han anunciado que no pedirán la dimisión de la presidenta suspendida del Parlament, han sido ERC. El partido entiende que la decisión del TSJC confirma que hay corrupción, pero ve “desproporcionada la pena”. La portavoz del grupo republicano, Marta Vilalta, ha asegurado que esperarán a una sentencia firme para pedir o no su dimisión.