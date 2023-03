Borràs, tras ser condenada a más de 4 años de cárcel: "La sentencia no es firme ni justa y no me impedirá trabajar por la independencia"

La presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, ha afirmado este jueves después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la haya condenado a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación: "La sentencia no es firme ni justa y no me impedirá seguir trabajando por la independencia de Cataluña".

Borràs, para quien el TSJC contempla una petición de indulto para que no tenga que entrar en la cárcel -la sentencia se puede recurrir ante el Supremo-, ha asegurado que no se doblega ni para en su "lucha por defender su honradez y para reclamar una absolución que con toda seguridad algún otro tribunal proclamará". "Mantengo toda la firmeza y determinación para hacer frente para que tarde o temprano se acabe haciendo justicia", ha afirmado en una declaración institucional en el Parlament.

La líder de Junts, que también ha sido condenada a pagar una multa de 36.000 euros, ha lamentado que ha "podido demostrar" su "inocencia", pero al Estado no le ha sido suficiente "para impedir esta aberración judicial".

Asimismo, ha pedido a quienes consideren que su sentencia es injusta no normalizar este "atropello democrático". "Yo no me resigno", ha asegurado, y ha añadido que Cicerón pensaba que es de "persona valiente no dejarse alterar por la adversidad".

Para Borràs, "es tan execrable la sentencia como era previsible" y es la "culminación de un proceso pervertido desde su inicio", en el que ni se le ha "respetado el derecho a disponer de un juez imparcial".

"Yo resisto, me rebelo contra la injusticia y la seguiré combatiendo", ha dicho Borràs, que se ha calificado como una "persona íntegra" que no ha cometido "ningún delito".

La presidenta suspendida del Parlament ha dado las gracias a las personas "que no se dejan llevar por las barbaridades que se han escrito" sobre ella y ha acabado su discurso con un "viva Cataluña".