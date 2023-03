El Pleno rechaza la moción de urgencia de Cs para bajar el precio del suelo del Plan 18.000

Los vecinos del Plan 18.000 siguen sin solución a su problema. El delegado del área de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha presentado en el pleno una moción de urgencia para reducir los precios del suelo de estas viviendas protegidas. Sin embargo, no ha conseguido convencer a ninguna de las formaciones presentes: Más Madrid, PSOE, y el Grupo Mixto han votado en contra, mientras que PP y Vox se han abstenido.

Fuentes proponía una moción de urgencia que, de haberse aprobado, no permitiría que estas viviendas pudieran ser enajenadas por encima del régimen de tasación que establece la Comunidad de Madrid para las viviendas calificadas como protegidas. Además, para proceder a la venta de los pisos, sería necesaria una autorización previa del Ayuntamiento.

Mientras se ha producido la votación a la moción de urgencia decenas de vecinos afectados por el pliego de condiciones publicado el pasado 26 de enero se han concentrado a las puertas de Cibeles para protestar. Han pedido que los grupos políticos del Consistorio lleguen a un acuerdo que permita volver a las condiciones de venta que se habían dado hasta 2018, cuando se publicó la tasación anterior.

La propuesta de Ciudadanos

Ciudadanos ha defendido la modificación de manera urgente e inmediata del pliego del Plan 18.000 para incluir en la oferta a las parcelas que todavía están calificadas como de protección oficial. El texto de la moción recogía que estos inmuebles no deben venderse por encima del precio que dicta el régimen de vivienda protegida. Además, sería obligatorio dejar constancia de ello en el Registro de la Propiedad a través de una cláusula resolutoria en los contratos de venta.

La moción incluía la obligatoriedad de presentar una autorización previa por parte del Ayuntamiento de Madrid para poder vender la vivienda y la puesta en marcha de un proceso de consulta y participación con los afectados del Plan 18.000 para "estudiar y establecer un criterio de valoración, dentro de la legalidad y de acuerdo a las prácticas actuales de tasación de las parcelas ya descalificadas".

Aunque todas las formaciones han coincidido en que hay que abordarlo con "urgencia", no han llegado a un acuerdo. Las discrepancias han comenzado cuando Fuentes ha explicado los detalles de la propuesta, a la que han calificado de "chapucera", "oportunista" y "precipitada". La voz menos disonante ha sonado desde formación de Almeida, que ha sugerido eliminar el Acuerdo de la Villa que impide al Ayuntamiento enajenar suelo protegido.

Sin embargo, Más Madrid ha aprovechado su intervención para presentar una alternativa a la moción de urgencia, aunque ha sido rechazada por Ciudadanos. José Luis Nieto, portavoz de la formación, ha pedido retirar el pliego actual y delegar el problema en el siguiente equipo de Gobierno a través de una enmienda in voce.

El portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, ha criticado que Fuentes todavía no se haya reunido con los afectados por el Plan 18.000 y ha cargado contra la "improvisación" del delegado al no haber sido capaz de tratar el asunto por la vía ordinaria y tener que llevar la moción de urgencia al Pleno. Ha apuntado que la moción no serviría para "cambiar la situación", algo en lo que Pedro Barrero, del Partido Socialista, ha coincidido.

Problemas del Plan 18.000

El pasado 23 de marzo, antes de que comenzase la celebración de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras y Equipamientos, decenas de vecinos afectados por el Plan 18.000 se concentraron frente a la Casa de la Villa para protestar por el pliego. Querían que los grupos municipales llegasen a un acuerdo que rebaje los precios con los que se han valorado las parcelas. Al salir del acto, Fuentes prometió a los desengañados que habría una reunión entre el área y los afectados y que presentaría una moción de urgencia en el pleno.