El Ayuntamiento llevará a Pleno una solución al Plan 18.000: permitir la venta del suelo a sus residentes sin perder la protección

Decenas de vecinos se han concentrado este miércoles frente a la Casa de la Villa para protestar por el último pliego de condiciones que eleva el precio del suelo de las viviendas del Plan 18.000 (VPO). Reclaman al Ayuntamiento de Madrid que anule la tasación que ha hecho el área de Desarrollo Urbano de sus parcelas— de las que es titular— y consiga un acuerdo con los grupos municipales de la oposición que permita reducir estos costes que, en algunos casos, se ha multiplicado por cinco.

No han elegido salir a la calle a reivindicarse un día cualquiera. Los silbatos y los gritos de protesta han comenzado a escucharse en la plaza minutos antes de que se comenzase la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras y Equipamientos. La mayor parte de los afectados han estado allí durante toda la reunión y han conseguido un compromiso por parte del delegado del área de convocar una reunión esta semana y presentar en el próximo pleno una moción de urgencia..

Pedro Barrero, portavoz del Partido Socialista en Madrid, y José Manuel Calvo, vocero del Grupo Mixto, han elevado a la comisión— en la que han estado presentes algunos de los desengañados del Plan 18.000— esta problemática. Ambos han pedido a Mariano Fuentes, delegado municipal del área de Desarrollo Urbano, que valorase el pliego de condiciones que se publicó el pasado 26 de enero. En él, los precios se han disparado como consecuencia de que salen a la venta a precio de mercado libre.

Ha sido más de una hora de cruce de reproches entre Fuentes y los grupos de la oposición con el objetivo de encontrar al culpable que ha llevado a los vecinos a esta situación. El portavoz del PSOE ha achacado al concejal de Ciudadanos querer "hacer caja con las familias y considerarles los paganinis de los 236 millones de euros del déficit del Ayuntamiento de este año". Han acusado al Gobierno municipal de "incumplir el acuerdo plenario— aprobado en 2017 y que establecía la publicación de un nuevo pliego de condiciones—, restringir las parcelas que han perdido la calificación de protección por el transcurso del tiempo— tienen un plazo máximo de 30 años" y, por tanto, incurrir "en discriminación y agravio comparativo a todas las enajenaciones anteriores".

En su defensa, Fuentes ha señalado uno de los pactos de los Acuerdos de la Villa— propuesto por el PSOE— que impide la venta de suelo o vivienda calificada con algún tipo de protección pública como motivo por el que los precios del suelo se han incrementado tan abruptamente. "Se aprobó que el Ayuntamiento de Madrid no enajenaría suelo público en ningún caso", ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano. Por ello, las únicas parcelas que podrían enajenarse serían las que ya han cumplido los 30 años de calificación y que, por tanto "ya no tienen ningún régimen de protección". "Para esta venta se tiene que hacer una valoración de mercado. Los suelos que todavía están protegidos, en cumplimiento de ese acuerdo de la Villa, no los podemos enajenar", ha añadido.

Una moción de urgencia o recuperar el pliego de 2017

No todo han sido reproches. Los tres grupos municipales han propuesto distintas soluciones al problema que viven los vecinos del Plan 18.000, aunque no se ha tomado todavía ninguna decisión. El primero en plantear una salida al problema ha sido Fuentes, que ha tendido la mano a los partidos de la oposición, como ya hizo Almeida tras la última Junta de Gobierno, para "modificar los Acuerdos de la Villa y permitir que se pueda enajenar ese suelo". "No tengo ningún problema en que se puedan cambiar los pliegos", ha agregado. Fuera de la comisión, ha estado hablando con Ángeles Torribio, una de las afectadas y propulsoras de la Plataformas de Afectados por el suelo del Plan 18.000, y le ha prometido que va "a recibir esta semana" a los vecinos y que en el próximo Pleno que se celebrará el 28 de marzo van a "presentar una moción de urgencia para las viviendas que todavía están protegidas". De esta manera, esas parcelas podrían volver a salir a la venta aún teniendo este tipo de calificación.

Por su parte, Barrero ha apoyado su solución en el compromiso al que llegaron por unanimidad los partidos políticos que diciembre de 2017 conformaban el Pleno de Cibeles y por el que se aprobó "la redacción de un nuevo pliego de condiciones". "Nada hablaba ese acuerdo plenario de que las viviendas debían estar o no descalificadas, ni de un sistema de valoración del suelo que supone vender a precio libre de mercado, ni mucho menos de la necesidad de solicitar 12.400 notas simples", por lo que el portavoz socialista aboga por realizar un nuevo pliego en bases a las condiciones que se pactaron durante el mandato de Manuela Carmena.

Es una propuesta a la que se ha sumado Calvo, que ha defendido que los Acuerdos de la Villa tenían dos objetivos: "que no se volviera a producir la venta de viviendas a fondos buitres y que no se enajenaran los suelos públicos que tienen un fin público y que deben servir para ampliar la oferta de vivienda pública en una ciudad en la que la vivienda pública es tan escasa como en Madrid". "Os habéis saltado los acuerdos cuando habéis querido, por lo tanto tampoco creo que eso sea un impedimento para el gobierno haga este trabajo adecuadamente". Por todo ello, insta al Gobierno municipal a que "establezca un precio del terreno acorde a su valor— viviendas construidas hace 30 años".

Solución solo para las VPO

"El delegado del área ha dicho que nos va a recibir esta semana, que se va a hablar en el pleno como una moción de urgencia el acuerdo plenario que afectaría a las 70 parcelas que todavía tenemos la calificación de protegidas", ha explicado Ángeles Torribio al salir de la comisión. "El pacto por el que nos venderían el suelo protegido lleva aparejado publicar un nuevo pliego, por lo menos para las viviendas protegidas", ha añadido. "No podemos esperar otros cinco años", ha sentenciado.

Sin embargo, ha salido de la Casa de la Villa con un sabor agridulce, puesto que, de aprobarse esta moción, las viviendas que han perdido la descalificación no estarían incluidas, por lo que mantendrían los precios de libre mercado. "Es lo que me ha dejado más desolada, porque no he visto intención de cambiar la situación", ha agregado.

Espera que Fuentes cumpla con su palabra y se produzca esa reunión en la que van a "intentar hacer todo lo posible con las parcelas descalificadas y que el pliego ese que dice sea una realidad". "Yo creo que lleva aparejado echarlo atrás, pero no parece que sea la disposición anular ese pliego", ha expresado.