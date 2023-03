"Esta casa era la hucha para el futuro de mis hijos": los desengañados por el Plan 18.000

Silvia es madre de tres hijos. Llegó a vivir hace más de 20 años a una vivienda de protección oficial (VPO) en Moratalaz. Tenía pensado comprar el suelo, del que es propietario el Ayuntamiento de Madrid, para poder dejárselo en herencia a sus tres hijos, uno de ellos con un 83% de discapacidad. Sin embargo, el último pliego publicado establece unos precios del terreno en la capital muchos más elevados que los anteriores. Ha pasado de valer 30.000 euros a 150.000. El motivo es que ya ha sido descalificada y "se tienen que valorar a precio de mercado", apuntan fuentes del área municipal de Desarrollo Urbano.

Hace 30 años el Ayuntamiento cedió a varias cooperativas parcelas repartidas por toda la ciudad para construir VPO y que las familias con menos ingresos pudiesen acceder a una vivienda con precios más asequibles. Así surgió el Plan 18.000. Había dos condiciones: la primera, que los compradores de las casas son los titulares superficiarios y pueden vivir allí durante 75 años; y la segunda, que el titular del suelo es el Ayuntamiento, que pasado ese periodo de tiempo puede adquirir todo lo construido. Sin embargo, existe la posibilidad de que cada vecino compre el terreno a través de los pliegos que el Consistorio va lanzando.

Quejas por el pliego de 2023

El último pliego se aprobó en el Pleno de enero. Las tasaciones del suelo actuales tienen cantidades muy superiores a las anteriores porque en los Pactos de la Villa se acordó que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños, y de la ciudad de Madrid". Con esta regulación, los grupos municipales pretendían "proteger los terrenos para que no los comprasen los fondos buitres", explica Miguel Arroyo, presidente de la Plataforma de Afectados por el Suelo Plan 18.000. Sin embargo, está intención de proteger el patrimonio municipal ha tenido un efecto colateral que ha acabado perjudicando a los titulares del Plan 18.000.

Como consecuencia de este acuerdo, las viviendas que han salido a la venta ya han sido descalificadas, lo que implica que ya dejan de ser pisos protegidos y se tasan a precio de mercado. De esta manera, por poner solo un ejemplo, un suelo situado en la calle Primavera de Praga, en el distrito de Moratalaz, que en el año 2018 tenía un coste para los residentes de 27.515,58 euros ha multiplicado su valor por cinco y ahora el Ayuntamiento lo valora en 150.626,20 euros.

Esto ha suscitado temor entre los vecinos, puesto que cada vez ven más alejada la posibilidad comprar los pisos. Han creado la Plataforma de Afectados por el Suelo Plan 18.000, que ya ha captado a unas 2.000 personas. El objetivo es informar a todas las comunidades e iniciar diferentes movilizaciones. Critican la tasación que han realizado los equipos técnicos del área municipal de Desarrollo Urbano, no solo porque creen que debería haberse hecho siguiendo el régimen de VPO, sino porque "el precio se ha establecido como para construir una vivienda nueva y sin tener en cuenta que ya hay edificaciones desde hace 30 años", asegura Miguel Arroyo. Sin embargo, desde el Consistorio apuntan que "las valoraciones de las parcelas se ha realizado por los servicios técnicos del Área en función de las transacciones reales".

A lo largo de las próximas semanas, el área municipal de Desarrollo Urbano se reunirá con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y otros representantes vecinales para tratar el tema. Desde el Consistorio explican que van a estudiar "todos los recursos que presenten" y les darán contestación. "Si tienen alguna propuesta que jurídicamente sea viable, se valorará para ver si puede llevarse a cabo", añaden.

Temor por no poder dejar herencia

Los vecinos tienen hasta el año 2065 para comprar el suelo. Si no realizan esta transacción, la vivienda pasaría a pertenecer al Ayuntamiento. Por este motivo, muchos residentes temen perder su casa y no poder dejarlo en herencia para sus hijos como pensaron hacer cuando compraron el vivienda.

Es el caso de Silvia. Originariamente, el piso lo compró otra persona por 8 millones de pesetas. Casi diez años después, llegó esta mujer, que adquirió la vivienda por 210.000 euros. Es madre de tres hijos, el mediano de ellos tiene un alto grado de discapacidad del 83%. "Siempre pensé que esta casa era la hucha para su futuro, o bien para cambiarla por una residencia o bien para que sus hermanos la administraran".

"La primera vez que el Ayuntamiento me ofreció el suelo fue por 18.000 euros. La segunda, por 40.000. Ahora mismo, por 150.000", explica. Además, asegura que si continúan valorando por el precio del mercado, seguirá subiendo. "Somos bastante pesimistas y no sabemos qué pasaría si esperamos hasta que se cumplan los 75 años", comenta preocupada. "Sabemos que el edificio no lo van a derrumbar porque hay vecinos que compraron el terreno en su momento, pero a nivel individual tenemos dudas de qué pasaría si nos mantenemos aquí".

Andrea también lleva intranquila las últimas semanas. Se fue a vivir con su pareja hace cuatro años a Barajas. Igual que Silvia, compró su casa después de que el primer dueño la descalificase. "El precio de mi vivienda fue igual que el del resto de la zona, aunque restando el valor del suelo del pliego publicado en 2017", indica. Compró su casa por 350.000 euros. Si ahora quisiese ser titular del suelo tendría que pagar 150.000 más. Su casa de 85m2 costaría por 500.000 euros en total. "La tasación que hizo el banco para la venta del piso fue teniendo en cuenta el valor del suelo que había entonces, no el que han decidido poner ahora" expresa.

Además, defiende que tomando la referencia del mercado en su zona, la casa no debería salir por más de 380.000 euros, "que es la media del barrio". Se ha planteado como opción enajenarla, pero no cree que sea viable. "Solo podría venderla a un precio inferior a hace cuatro años. Las viviendas han subido de precio en general, así que saldría perdiendo dinero por todos lados". La única vía que ve es "aguantar los 40 años que quedan y que cuando sea mayor ver si me lo alquilan, si me echan o qué hacen".

Problemas con los últimos pliegos

Este no es el primer conflicto que surge por el Plan 18.000. En 2018, durante el mandato de Manuela Carmena, el porcentaje del IVA que se aplicaba al suelo fue el problema. En el pliego se publicó que los interesados debían pagar el impuesto vigente, pero no especificaba si era general, reducido o superreducido. Se cobró el IVA del 21%, mientras que los vecinos defendían que tenía que ser el resto por ser VPOs. Esto llevó a que los compradores denunciasen los hechos ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Los jueces dieron la razón a los residentes y el Ayuntamiento tuvo que devolver la diferencia.

Ahora, el malestar es por un motivo distinto. Mientras que los vecinos defienden que la solución es anular el pliego actual, el Consistorio apunta que no se puede hacer. "El Ayuntamiento no puede vender suelo por debajo de su valor. Tiene que velar por el interés general, el de todos los madrileños", explican. "No puede vender suelo por debajo de su valor de mercado sin incurrir en responsabilidad contable", añaden.

"El pliego está hecho dando cumplimiento a los acuerdos De la Villa, donde se incorporó una cláusula que decía que el Ayuntamiento no puede vender ningún suelo ni vivienda protegida, quedando como patrimonio de todos los madrileños y de la ciudad", explican. Sin embargo, los vecinos afectados denuncian que el Consistorio ha querido esperar 5 años desde el último pliego para poder sacar las viviendas ya descalificadas y, por tanto, que el valor del suelo tuviese que ser el del mercado libre. "Llevamos 5 años reclamando un pliego y han esperado a que los pisos saliesen de la Protección Oficial", critica Ángeles, otra de las vecinas afectadas por la situación. Es otro ejemplo del miedo a no poder dejar herencia a su hijo. "No han intentado vender las parcelas antes, para poder hacerlo con precios disparados como los del mercado", añade.