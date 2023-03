El incendio de Castellón, en horas "decisivas" antes de que empeore el tiempo: 4.600ha quemadas y Montán como punto crítico

Unos 1.600 vecinos evacuados, 55 kilómetros de perímetro y 4.600 hectáreas quemadas. Este es el último balance sobre el incendio forestal que se originó el jueves en la localidad castellonense de Villanueva de Viver y que se ha extendido a otros puntos de la provincia, llegando incluso a alcanzar a Teruel. Las labores de extinción afrontan horas "decisivas" para frenar el avance de las llamas aprovechando la meteorología favorable, un factor que se espera que empeore.

Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras mantener una reunión en el Puesto de Mando Avanzado situado en Barracas. Puig ha asegurado que la situación en estos momentos es "estable" aunque ha habido una mañana muy complicada con los dos focos que "están dando más quebraderos de cabeza" y con "mayor tensión": en Fuente la Reina y en Montán.

En Fuente la Reina, "se ha avanzado muy positivamente, ya que se ha podido trabajar bien, con fortaleza por parte de los medios aéreos y los terrestres". Mientras, en Montán "ha habido muchos problemas porque finalmente ha habido una inversión térmica que ha impedido actuar a los medios aéreos hasta pasadas las 12 del mediodía". Es este punto en el que a esta hora se está intensificando todo el trabajo de los medios aéreos, aunque se mantiene también la parte de Fuente la Reina.

"Toda esta tarde, esta noche y mañana son fundamentales para poder frenar definitivamente el incendio", ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano. "A partir del jueves vuelve el poniente y las altas temperaturas y, por tanto, volvemos a tener la peor situación", ha alertado. Se trata por tanto de aprovechar "bien", este día y medio para "intentar frenar definitivamente el avance del fuego". Teniendo en cuenta, ha añadido, que se prevé "fortalecer un frente de protección de la Sierra de Espadán" y "ya se trabaja en la eventualidad de que pudiera surgir una lengua como lo hizo ayer por la tarde".

Situación de los evacuados

Preguntado por el retorno de las personas a sus casas, Puig ha dicho que este martes por la tarde se volverá a hacer un análisis, pero "el objetivo fundamental es que nadie se vea afectado o herido". Aunque es consciente de la situación "difícil", ha abogado por optar "por la vía de la seguridad y la cautela".

Sobre si otros municipios como Cirat o Pina corren peligro de desalojo, el presidente autonómico ha dicho que por el momento no, ya que no hay nuevos frentes que hagan tomar esa decisión. "Estamos en un momento de cierta estabilidad, no del fuego, sino de la situación", y "sigue primando la seguridad de las personas", ha constatado.

Acerca de si la Consejería de Transición Ecológica publicará una resolución para que las quemas agrícolas no se puedan hacer próximamente, Puig ha dicho que "es lo que está estudiando la consellera ante unas circunstancias meteorológicas que hacen necesario adoptar soluciones drásticas en todo lo referente a la prudencia ante el fuego en las zonas montañosas". "Ante una situación casi de verano, la campaña ha comenzado prácticamente", ha dicho, antes de agregar que deben tomarse "las decisiones oportunas para evitar desastres como el actual".

Antes de la intervención de Puig, la consejera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, había ensalzado el trabajo realizado durante la noche por parte de los drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) porque han permitido identificar todos los puntos calientes e "ir sellando la zona".