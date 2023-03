Cristina Porta, muy dura con Marta Riesco tras su despido y su encontronazo: "Hay que tener respeto máximo a Telecinco"

Marta Riesco confirmó este viernes que ha sido despedida de Mediaset. La periodista llevaba desde 2017 trabajando en Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana encargada de programas como Ya es mediodía, Fiesta o El programa de Ana Rosa.

Sin embargo, durante sus años como reportera y colaboradora en estos espacios, la madrileña ha vivido varios altibajos, especialmente tras la confirmación de su relación con Antonio David. El último, después de haber sido apartada previamente, ha acabado en su despido.

A la noticia han reaccionados diferentes rostros conocidos de la pequeña pantalla, pero la opinión de una ha llamado especialmente la atención. Cristina Porta, que en su día vivió un desagradable encontronazo en pleno directo con Marta, se ha mostrado muy contundente ante el despido de esta.

"Creo que los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena, no solo de la productora. Yo creo que Unicorn ha hecho lo que ha considerado pensando en la cadena en la que trabaja. El respeto máximo hay que tenérselo a la cadena (Telecinco), y creo que ellos han tomado la decisión en base a eso", ha destacado la exconcursante de Secret Story.

"Yo he trabajado con Unicorn Content en varios programas y, la verdad, les tengo muchísimo cariño. Es una productora que trata a sus trabajadores genial, pero hay unas condiciones y trabaja para Telecinco", ha concluido sobre este tema.

También ha hablado de su encontronazo en directo. "Para mí fue un momento muy tenso, nunca viví algo así y fui muchos años reportera. Sucedió y me lo encontré, fue provocado, no me lo esperaba. No sabía que iba a tener esta repercusión y que iba a coger esta dimensión, pero fue un momento muy desagradable", ha dicho.

"No estoy conforme"

"No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social", aseguró Riesco cuando comunicó su despido en las redes. "Por consejo de mis abogados, os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses".

A pesar de esta noticia, Marta Riesco también quiso dar las gracias a sus compañeros de Unicorn y Mediaset por los buenos ratos que han pasado juntos: "Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer".

"Ahora me toca reponerme lo mejor posible de esta situación injusta y cuidar de mi salud y de mi familia. Hoy más que nunca, indestructible", concluyó.