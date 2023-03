Emma García sentencia a Georgina Rodríguez por su alto tren de vida: "Es ignorancia" 

Emma García, la presentadora del programa Fiesta de Telecinco ha abierto este sábado en plató el tema de las recientes declaraciones de la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez con la frase a debate "para que luego digan que las ricas no trabajamos" coincidiendo con la reciente aparición de la modelo en El Hormiguero y el estreno de la segunda temporada de su reality en Netflix.

Comienzan entonces la sección en torno a la modelo, influencer y empresaria desvelando varias de sus últimas declaraciones. Entre ellas, "a mis hijos les pongo vídeos de niños que no tienen comida" o "tengo 150 bolsos".

La sección llamada "las salidas de tono de Georgina" comienza a mostrar diferentes frases expresadas por la esposa del futbolista. "Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy por haber sido elegida por él (por Cristiano) para formar esta familia", un comentario que muchos han calificado en redes como un menosprecio hacia ella misma o como un deseo irrefrenable de fama y riqueza, de cuyo cumplimiento se siente agradecida.

"Cristiano no es materialista. Le he regalado 3 coches y ya no le regalo más, que no es original. Me dice que le llene el vestidor, que está cansado de llevar siempre lo mismo" unas declaraciones que en el programa de Mediaset califican, o como contradicción, o como el hecho de que para ella esos regalos exacerbados no son materialismo.

En la misma dinámica continuaban exponiendo una polémica publicación de Instagram de la modelo dónde escribía: "Otro maravilloso día de trabajo, para que luego digan que las ricas no trabajamos" a lo que desde plató respondían en tono jocoso que "nadie duda de que Georgina no trabaje".

Polémica declaración de las mujeres en Arabia Saudí

No obstante, la declaración de Giorgina que ha causado más controversia durante la emisión de este viernes ha sido: "En Arabia Saudí, cuidan muchísimo a las mujeres y a sus hijos. Es un país maravilloso, seguro y muy familiar". Los colaboradores hacen la apreciación de que Georgina vive en Arabia Saudí y aluden a la posibilidad de que la modelo no desee atacar atacar al sistema en el que vive; a lo que la presentadora de 'Fiesta' esgrime que "la realidad es la realidad" y reprocha que el silencio es muchas veces mejor, aconsejando que, si le falta información, no debería pronunciarse ante este tema.

Emma García se pronuncia atónita ante toda esa lluvia de declaraciones y expresa "creo que Georgina vive en un mundo aparte, que le falta mucha información de la vida en Arabia Saudí y de la vida en general", asimismo, la periodista achaca todas esas frases a "la ignorancia, a una falta de información".

Buscando soluciones o explicaciones ante los enunciados de Georgina, los colaboradores creen que todo es intencionado y que la millonaria presenta una "necesidad de foco", pues sostienen que no puede ser tan "ingenua e idiota" para hacer esas declaraciones tan ofensivas.

Han criticado también que todas esas controversias son realizadas adrede para ganar interacciones y visitas en redes, para que hablen de ella, llamar la atención de las marcas y generar una estrategia de venta de ella misma como marca y como producto. No obstante, se muestran perplejos ante esta supuesta necesidad de Georgina, pues cuenta ya por sí sola con casi 50 millones de seguidores sólo en Instagram.

"El culmen de la superficialidad" critican perplejos desde 'Fiesta', que no entienden cómo, dado su origen humilde pueda llegar a hablar de esa forma de su tren de vida y realizar tales desafortunadas declaraciones.

Por otro lado, defienden a Cristiano Ronaldo en los gastos que pueda realizar o no con su riqueza pues justifican que "se lo ha ganado" y puede hacer lo que quiera con su dinero.

Todo este revuelo se ha formado en el marco del estreno de este viernes 24 de marzo de la segunda temporada de 'Soy Georgina' en Netflix y de su reciente aparición en el programa de Pablo Motos.