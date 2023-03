La indirecta de Laura Escanes a Risto Mejide por las relaciones con diferencia de edad: "A veces nos confundimos"

Laura Escanes ha lanzado una reflexión sobre la diferencia de edad en las relaciones que está siendo muy comentada en las redes sociales.

"La frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo, pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse", escribe la influencer en sus redes. "Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos", remata.

Unas palabras que, según muchos, van dirigidas a su ex, Risto Mejide, ya que llegan días después de que este, en Focus, defendiera que el amor no tiene edad, en referencia a la que le separa de su actual chica, de 27 años.

Laura Escanes ha abierto los ojos. Nunca es tarde 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/N7z2Mn5KKE — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 25, 2023

"Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar", señaló el publicista.

Es más, el presentador se siente "muy feliz", aunque quiere respetar de momento su anonimato. "Quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, su anonimato. Tiene su carrera, su objetivo y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición. Tengo que ser muy respetuoso con eso, porque me va la relación en ello".

Sobre su novia, dijo: "Persigue el mismo objetivo que yo. Le gusta mucho la música, le gusta mucho leer y ya veremos lo que dure". "Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", reveló el también juez de Got Talent.