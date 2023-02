Marta Riesco, destrozada, se retira de la televisión: "Culpo a La fábrica de la tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir"

Marta Riesco ha vivido en las últimas horas algunos de sus momentos más duros. Tras su enfrentamiento en directo con Cristina Porta durante un directo de Sálvame, la pareja de Antonio David Flores se ha pronunciado, rota de dolor, sobre su situación laboral en Mediaset.

La periodista ha compartido a través de sus redes sociales, y en medio de lo que parece ser un ataque de ansiedad, las consecuencias que le ha provocado el altercado con Sálvame, explicando que sus superiores han decidido apartarla y que no vuelva a trabajar en los directos de Telecinco.

Así lo contaba a sus miles de seguidores de Instagram, donde este viernes ha publicado varios vídeos denunciando el acoso que ha recibido durante meses en La fábrica de la tele, lo cual como uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Estoy con un ataque de ansiedad nuevo brutal. Como sabéis hace 48 horas, los mismos que me acosaron laboralmente hasta llevarme a tratamiento psiquiátrico volvieron a hacer que me pusiese mala, increpándome, riéndose de mí, provocándome y haciéndome la vida imposible como ya lo hicieron", ha comentado Riesco junto a una fotografía en sus historias.

"Hace 48 horas fui a hacer un reportaje. Cuando llegué allí, me pusieron al lado de Sálvame, programa al que le tengo terror por todo lo que me han hecho. Esta chica (Cristina Porta) empezó a increparme y hacerme preguntas sobre mi pareja y preguntas para sacarme de quicio. Al final entré y me enfadé cómo visteis", ha explicado la reportera.

"Hoy cuando vuelvo a mi programa me comunican que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa. Ellos sí tienen derecho a meterse conmigo, pero yo no. Ahora me han vuelto a comunicar que no vuelva a hacer directos como reportera", ha asegurado entre lágrimas, a lo que ha añadido que lo único que pide es volver a trabajar haciendo lo que más le gusta.

Si no llega a ser por mi pareja, no se que hubiese pasado conmigo ayer

Marta Riesco ha expuesto, de este modo, lo que ha sufrido durante estos meses. "Lo denuncio públicamente, aunque tenga consecuencias, porque creo que la gente tiene que saber lo que estoy viviendo y lo complicado que ha sido este año para mí", ha apuntado. Por último, la periodista ha terminado con una advertencia: "Culpo a La Fábrica de la Tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir".

Tras todo este conflicto, la joven ha vuelto a publicar este sábado varias historias agradeciendo el apoyo que le han brindado. Además, ha indicado que los médicos le han dado la tercera baja desde que salió a la luz su relación con Antonio David, por lo que estará un tiempo sin trabajar.

Asimismo, también ha tenido palabras de agradecimiento a su pareja: "Me siento super afortunada por la gente que tengo a mi alrededor. Si no llega a ser ayer por mi pareja... En fin, no se que hubiese pasado, os lo digo sinceramente, si no llega a ser por mi pareja, no se que hubiese pasado conmigo ayer".