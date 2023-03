Desabastecimiento de Todacitan, el único medicamento subvencionado para dejar de fumar: "Es frustrante"

Todacitan, el único tratamiento subvencionado actualmente por el Sistema Nacional de Salud para dejar de fumar, ha muerto de éxito antes de llegar a las farmacias a menor precio. Desde que comenzara a financiarse el pasado 1 de febrero ha sufrido desabastecimiento y encontrarlo en las farmacias se ha convertido en una ardua tarea. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) prevé solucionar la falta de suministro a partir del 28 de marzo y desde el Consejo General de Colegios Farmaceúticos (CGCOF) aseguran que su distribución sigue sin estar normalizada.

"No tengo ni uno. Es más, tengo una lista de espera enorme", constata Noa Rey, farmacéutica de Ferrol (La Coruña) y también secretaria de la Sociedad Española de Expertos en Tabaquismo (Sedet). Otras farmacias consultadas por 20minutos tampoco disponen de este medicamento que se produce en el laboratorio polaco Aflofarm. El Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED) del CGCOF reflejaba la semana pasada un "ligero descenso en las faltas" notificadas por las farmacias, si bien esta disminución la interpretan con prudencia y tendrá que consolidarse en las próximas semanas. De hecho, el director de los Servicios Técnicos del Consejo, Antonio Blanes, reconoce que la distribución de este fármaco "todavía no está normalizada".

Sanidad informó de que el medicamento volvería poco a poco a los estantes de las boticas a partir del pasado lunes 20 de marzo, pero en el Centro de Información online de Medicamentos de la Aemps (CIMA) continúa activa la incidencia en el suministro y se prevé solventar el próximo 28 de marzo. "El titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas", indica la base de datos.

Desde Aflofarm aseguran que la incidencia ya ha sido resuelta y que "desde el día 20 de marzo hasta finales de mes habremos puesto en el canal de distribución farmacéutica 65.000 unidades para cubrir las necesidades del mercado". Sin embargo, las farmacias sigue reportando faltas. El laboratorio mantiene que la oferta se irá ajustando a la demanda de forma progresiva.

La farmacéutica afirma a través de un comunicado remitido a 20minutos que se ha tratado de "un problema que ha afectado únicamente al envase". En concreto, al etiquetado de un lote de 29.000 unidades. "En ningún caso se ha visto comprometida la calidad del producto", declara.

La presidenta de la plataforma NoFumadores.org, Raquel Fernández, comenta que el problema de suministro se debe a un aumento de la demanda inesperado por el laboratorio, que solicitó al Ministerio de Sanidad que subvencionara su fármaco y "quizá les pilló por sorpresa que les respondieran tan rápido". Desde Sedet, Rey agrega que Aflofarm tuvo un problema en el cartonaje, en el que viene impreso el código de identificación Datamatrix, que "no se podía leer bien por un fallo de impresión".

Se cierran ventanas de oportunidad a las personas que han tomado la decisión de dejar de fumar, que suele durar 15 días

Para Fernández, que valora que Sanidad costee este tratamiento desde el pasado 1 de febrero como un "paso adelante positivo", considera, sin embargo, "frustrante" que todavía no esté disponible en las farmacias y lamenta que "se cierran ventanas de oportunidad" a las personas que en este tiempo han tomado la decisión de dejar de fumar, una voluntad de alto componente psicológico que suele durar unos 15 días, explica la especialista. "Ha faltado previsión, no ha sido el mejor comienzo", admite.

No obstante, la presidenta de NoFumadores.org recuerda que la subvención de tratamientos para la cesación tabáquica es una de las medidas más efectivas contra esta adicción dañina para la salud y aprecia un aspecto positivo: "Tarde o temprano este problema se solventará y las pocas personas fumadoras que durante este tiempo [hasta que se normalice la distribución] hayan tenido la suerte de acceder al tratamiento ya son más que las que no lo hubieran hecho por no estar financiado".

Todacitan, cuyo principio activo es la citisina, se vende en envases de 100 comprimidos que se toman durante un mes. Con una caja se completa el tratamiento. Fue autorizado por la Aemps en septiembre de 2018 y se puede adquirir en las farmacias españolas desde noviembre de 2021. Hasta que comenzó a ser subvencionado por la Seguridad Social costaba 198 euros, pero desde el 1 de febrero -para quien lo haya conseguido- cuesta entre nada y la mitad de esta cantidad, según la cobertura de cada persona.

Actualmente es el único tratamiento de cesación tabáquica subvencionado desde que Champix y Zyntabac fueran retirados del mercado tras detectarse la presencia de N-nitrosovareniclina, que es una nitrosamina, una sustancia potencialmente cancerígena también presente por ejemplo en los embutidos o la carne a la brasa. "La cantidad detectada fue ínfima", pero superaba los estrictos niveles admitidos por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). "Quien tomara estos fármacos puede estar tranquilo. Un churrasco contiene la misma cantidad de nitrosaminas que 20.000 comprimidos", tranquiliza Noa del Rey.

La financiación de Champix y Zyntabac llegó de la mano de la entonces ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, en enero de 2020. Tras su retirada en julio de 2021 y octubre de 2022, respectivamente, los facultativos urgían a Sanidad a sufragar más fármacos. Fue en febrero cuando se amplió el catálogo con Todacitan, pero los pacientes aún no han podido acceder al mismo.

Requisitos

Para conseguir Todacitan subvencionado, las personas fumadoras deben de estar incluidas en un programa de apoyo (individual o grupal) de deshabituación al tabaco que esté implementado en las comunidades autónomas o mutualidades. Además, deben cumplir los siguientes requisitos: motivación expresa de dejar de fumar que se pueda constatar con un intento en el último año y pacientes con alto nivel de dependencia, 10 cigarrillos o más al día.

Según la ficha técnica, se financiará un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico. Por este motivo, las farmacéuticas consultadas aconsejan a los pacientes a los que les hayan prescrito todacitan volver al centro de salud para que los facultativos anulen las recetas emitidas y que estas no les caduquen antes de poder acceder al tratamiento, y evitar así la posible pérdida de la única oportunidad de que se dispone por año.

"La idea es no llegar a este punto [de necesitar tratamiento para calmar la ansiedad producida por la falta de nicotina]. La idea es no empezar a fumar", sostiene Fernández. En la lucha contra la adicción al tabaco, desde NoFumadores.org han lanzado una iniciativa ciudadana europea para la que están recogiendo firmas para solicitar a la Comisión Europea que promueva la primera generación libre de tabaco de aquí a 2028. Para que el Ejecutivo la tome en consideración son necesarios un millón de apoyos antes de enero de 2024.