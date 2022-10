Champix, el fármaco financiado más eficaz para dejar de fumar, subvencionado por el Sistema Nacional de Salud desde comienzos de 2020 y retirado del mercado desde julio de 2021, sigue sin fecha de vuelta a las farmacias. La farmacéutica que lo desarrolla, Pfizer, asegura que está trabajando para "remediar los desabastecimientos lo más rápido posible". Por su parte, los especialistas en prevención del tabaquismo reclaman al Ministerio de Sanidad que subvencione más fármacos y elimine las restricciones para el otro medicamento financiado, el Zyntabac, para que más pacientes puedan beneficiarse de sus efectos.

Como alternativas, aunque no sufragadas por la Seguridad Social, quedan Todacitan y las terapias sustitutivas de la nicotina (TSN) como parches o chicles. Para el médico de familia Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el desabastecimiento de Champix "es un problema" porque los fármacos para la cesación tabáquica "acompañan en un 50% al tratamiento cognitivo-conductual" con terapeuta, en el que el paciente se plantea las razones por las que fuma y por las que quiere dejar de hacerlo.

El "auténtico valor" de los tratamientos farmacológicos es que, al acompañar a esta terapia, "aumentan las posibilidades de que el paciente sea exfumador un año después de empezar con ellos", explica Zamorano, que también es el coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Para Raúl de Simón Gutiérrez, coordinador nacional del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), los datos en términos de eficacia sitúan a Champix como "primera opción" y su retirada "sorprendió muchísimo", pues en ese momento era el primero en cuota de prescripciones. "Daba la sensación de que podía existir cierto vacío terapéutico a la hora de tratar a los fumadores", cuenta a 20minutos.

La financiación de Champix y Zyntabac, que llegó de la mano de la entonces ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, en enero de 2020, fue un "hito histórico" porque hasta entonces se lo tenía que costear el paciente. "No entendíamos que, estando el tabaquismo reconocido como patología crónica, se quedara fuera de la financiación del SNS, cuando los tratamientos para otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o el colesterol sí están subvencionados", señala Zamorano.

Desde que comenzara a comercializarse en España en enero de 2007 y hasta que se incluyó en el listado de tratamientos financiados 13 años después, "había gente que se lo compraba, pero con dificultad. Primero una caja para un mes, luego interrumpía el tratamiento... La financiación supuso un gran avance, pero luego [año y medio después] su retirada fue un parón", lamenta el médico.

La retirada se produjo en julio de 2021, cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informó en una nota de que se había detectado la presencia de N-nitrosovareniclina, que es una nitrosamina, una sustancia potencialmente cancerígena. Entonces, la farmacéutica Pfizer estimó que en septiembre de 2021 previsiblemente se restablecería el suministro, que a día de hoy sigue retirado. Desde la compañía no concretan fecha. Aseguran a 20minutos que están trabajando "para reducir los niveles de nitrosaminas en Champix y avanzar en las conversaciones con las agencias reguladoras de todo el mundo, la FDA americana y la EMA entre ellas, para remediar los desabastecimientos lo más rápido posible".

El responsable del Área del Medicamento del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Iván Espada, indica que las nitrosaminas se pueden encontrar también, por ejemplo, en carnes cocinadas en barbacoas. Recuerda que los niveles presentes en Champix superaban los admitidos por las agencias reguladoras y vincula su retirada a la farmacovigilancia. En su opinión, la ausencia de este fármaco "no es un problema porque antes ya había gente que dejaba de fumar sin Champix y ahora la sigue habiendo".

De Simón añade que la patente de Champix, cuyo principio activo es la vareniclina, venció en noviembre de 2021 (poco después de su retirada). "Esto podría dar lugar a que otros laboratorios puedan comercializar vareniclina bajo nombre genérico, pero eso ya son procedimientos internos de los laboratorios", apunta.

Victoria Muñoz, el nombre ficticio de una joven de 28 años que lleva diez fumando, ha probado con los chicles pero no le han funcionado. En declaraciones a este periódico, cuenta que, dado que se desconoce cuándo volverá Champix a las estanterías de las farmacias, va tirando de fuerza de voluntad. "La doctora ya me advirtió de que no es una pócima mágica que te haga cambiar de opinión, así que he ido reduciendo paulatinamente el número de cigarrillos diarios. Ahora ya estoy por debajo de la decena".

Otras opciones farmacológicas

Las alternativas a este fármaco son Zyntabac, que también lo subvenciona la Seguridad Social cuando el paciente cumple ciertos requisitos -como participar en un programa de apoyo de deshabituación tabáquica, manifestar motivación expresa o fumar o vapear 10 o más cigarrillos al día, entre otros-, y el Todacitan y las terapias sustitutivas de la nicotina (TSN) como parches o chicles, que no están financiados.

Desde la CNPT (fundado en 1975), su presidente el doctor Zamorano reclama al Ministerio de Sanidad que financie "todos los fármacos que han demostrado eficacia y seguridad", en referencia a las TSN y al Todacitan, y que "se eliminen las restricciones de acceso a los tratamientos ya subvencionados", en alusión a Zyntabac y Champix (cuando vuelva a estar disponible). "Hay mucha gente que se queda fuera porque fuma menos de diez cigarrillos al día y eso no es justo. Hay que ofertar tratamiento farmacológico a todos los pacientes que quieren dejar de fumar porque los estudios dicen que estos aumentan las posibilidades de ser exfumador al año", defiende.

Cuando se anunció la financiación aumentaron los intentos de cesación"

"Cuantas más opciones de prescripción haya, mucho mejor para los pacientes y los terapeutas. Cuando se anunció la financiación de Champix y Zyntabac aumentaron los intentos de cesación", abunda.

En España se calcula que hay unos nueve millones de fumadores y otros tantos de exfumadores, según datos del INE de 2020. Entre estos últimos, lo "raro" es dejar de fumar de un día para otro por cuenta propia. Es más habitual que los pacientes dejen de fumar tras dos o tres intentos, según cuentan los especialistas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen. "El tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. El 90% de los nuevos casos se detectan en personas fumadoras. Solo con la eliminación del hábito tabáquico en la población podrían reducirse 30 de cada 100 nuevos casos", reza la web del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).

Zamorano reclama asimismo la publicación "urgente" del Plan Integral del Tabaquismo, que debería ser el "germen" de la reforma de la ley antitabaco que el Gobierno se comprometió a sacar adelante en la presente legislatura. "Tenemos bastante desconfianza hacia la ministra Carolina Darias porque no termina de publicar el plan y no dice por qué ni da fechas. Ya está hecho, han pasado ya diez meses y, además, no nos recibe", critica, al tiempo que reivindica una "alianza nacional contra el tabaquismo".