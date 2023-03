El Gobierno de Canarias asevera que "no hay ninguna iniciativa" para reducir el descuento para residentes en el transporte aéreo

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado que "nadie" en el Gobierno de España está pesando en modificar el sistema de subvenciones del 75% de los billetes de avión entre los archipiélagos balear y canario, Ceuta y Melilla y la España peninsular para residentes de estas regiones. "No es así. No hay ninguna iniciativa para reducir el 75%. No hay nada, nada de nada", ha aseverado de manera tajante.

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras conocer la propuesta de Airef, que pone sobre la mesa una tarifa fija que sustituya el actual sistema. Además, Pérez donde recordó que se trata de un derecho que en el caso de las islas está protegido por el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Para el portavoz, no se deben generar preocupaciones que no tienen fundamento, pero le “inquieta” que alguien pueda pensar que “está en peligro” una medida que “es buena y que ha significado un aumento de viajes entre Canarias y la península”, además de “reducir los precios”.

El Mitma aumentó la subvención del 50% al 75%

Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) también ha asegurado este jueves que "en ningún momento se ha planteado o analizado" la posibilidad de modificar el sistema de subvenciones de los billetes de avión para residentes de estas regiones.

"Este Gobierno reforzó las bonificaciones a los billetes de avión para residentes, subiéndolos del 50% al 75% de descuento, lo que demuestra nuestro fuerte compromiso", han señalado antes de incidir en que la Airef es una Autoridad Independiente que emite recomendaciones no vinculantes.

La propuesta de Airef: una tarifa fija

Esta controversia se ha producido tras conocer la propuesta de Airef, que pretende sustituir el descuento del 75% para los residentes extrapeninsulares en el transporte aéreo y marítimo por una subvención fija.

Airef elaboró un informe donde examinó los efectos del incremento del descuento de residente del 50% al 75%. Las conclusiones apuntaban a que, sin contar con la subvención, el coste generalizado de viajar de Canarias o Baleares a la Península es "menor que el coste medio de viajar en avión dentro de la misma", algo que atribuye a "las buenas conexiones aéreas de las Islas".

Tras analizar 2 millones de desplazamientos, la Airef constató que cuando se incrementó la ayuda se elevaron los precios de los billetes un 12% a Canarias y un 15% a Baleares. La autoridad fiscal concluyó que una parte muy importante de la subida de los precios se debía al incremento de la subvención. Mientras, el gasto público en este concepto se había disparado un 125%.

Se benefician los que más dinero tienen

Airef argumentó en su informe que el descuento supone una distribución muy desequilibrada entre la población, ya que "la mitad de los residentes no vuela y, por tanto, no percibe ayuda alguna". Además, identificó que las rentas altas vuelan más veces y compran billetes más caros, siendo "los que están recibiendo una mayor parte de la subvención".

Entre las medidas alternativas, Airef se decantó por cambiar el sistema actual por una ayuda fija por ruta, asegurando que es una opción "mucho mejor desde el punto de vista socioeconómico". Además, reconoce que este sistema es también más ventajoso desde el punto de vista de la competencia, para evitar que un aumento del descuento termine beneficiando a las aerolíneas en lugar de a los ciudadanos.