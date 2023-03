Llop reprende a Podemos por su desacuerdo con el 'solo sí es sí': "Hablen con las víctimas, y luego, si quieren, podemos hablar nosotros"

Nuevo cruce de reproches entre los socios de la coalición del Gobierno. La reforma de la ley del 'solo sí es sí' ha vuelto a ser motivo de enfrentamiento ambas partes, esta vez en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que ha comparecido la titular del ramo, Pilar Llop, para dar cuenta de las políticas desarrolladas durante su mandato. Entre ellas, la reforma de la ley de libertad sexual. Las posturas, eso sí, no cambian. Para la formación morada es inaceptable que salga adelante una modificación de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que suponga "volver al Código Penal de La Manada". Para Llop, sin embargo, no es más que una "solución técnica" que viene a "retribuir moralmente" a las víctimas, con quien ha instado a Podemos a hablar. "Luego, si quieren, podemos hablar nosotros", ha espetado.

La titular de Justicia ha dedicado parte de su extensa intervención inicial a lamentar las rebajas de penas a agresores sexuales que están haciendo algunos jueces en aplicación de la ley del 'sí es sí desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Pese a que, según ha subrayado, "es una buena ley que interviene en todos los aspectos que rodean a la víctima", las revisiones de condenas han sido "un efecto indeseado" contra el cual el Gobierno ha actuado "desde el primer día".

"Hemos buscado ajustar las penas por su gravedad", ha defendido, en referencia a la proposición de ley que registró el PSOE de forma unilateral y con el rechazo de la formación morada. Se trata, a juicio de Llop, de "la única solución viable", que ha sido estudiada "con todo el rigor". "Aunque estoy perfectamente abierta al diálogo con quien halle una solución igualmente viable", ha aseverado.

Pero para Unidas Podemos, su mención a la reforma del 'sí es sí' -que supone introducir la violencia y la intimidación como subtipos agravados para computar penas más altas- es insuficiente. La diputada Martina Velarde ha apelado a la "mayoría feminista de la Cámara" para llegar a un acuerdo en torno a la reforma, que pasó su primer examen parlamentario el pasado 7 de marzo, con el apoyo de la derecha. "Su reforma, la del PSOE, no debería salir o no puede salir con un partido que siempre se ha opuesto a los derechos de las mujeres y que incluso los ha llevado al Constitucional", ha afeado Velarde, quien ha recordado también que "tres de cada cuatro sentencias revisadas" han mantenido las penas.

Velarde ha asegurado estar "muy preocupada" por una iniciativa que, según considera, supone volver "al Código Penal de La Manada, al de si cerraste bien las piernas o te resististe lo suficiente", pues vuelve a distinguir entre "dos tipos de agresiones" según si hubo violencia o no. "Aunque no volvamos al término de abuso y agresión sexual, la violencia determinará que tipo de agresión es, eliminando así al consentimiento del centro", ha lamentado. Además, ha añadido, el Supremo todavía no se ha pronunciado sobre las revisiones de condenas, y la Fiscalía ha empezado a recurrir la mayoría de revisiones. "¿No cree que sería problemático un tercer Código Penal en tan pocos meses?", ha preguntado.

En su réplica, Llop se ha dirigido directamente a Unidas Podemos, a quienes ha asegurado que está "desando" llegar a un consenso. "Ahora son ustedes quienes tienen en sus manos la posibilidad de llegar a ese acuerdo", ha afirmado. La proposición de ley elaborada por su departamento, ha añadido, no es más que una "solución técnica" para que "lo más grave sea castigado con penas más graves y evitar de este modo que lo más grave pueda tener unas penas más leves". "No se vuelve al modelo anterior", ha aseverado, incidiendo en que antes se distinguían dos conductas "heterogéneas" (abuso y agresión sexual), que ahora quedan aglutinadas en un mismo tipo delictivo.

El hecho de introducir la violencia o la intimidación para hacer que suban hasta dos años aquellas penas en las que concurran, se hace, según Llop, para mantener las penas intermedias, que "desaparecieron" con la nueva ley. ". "Esto es lo que, fundamentalmente, ha provocado la bajada de penas en las revisiones", ha subrayado Llop, quien considera "evidente" que hay una "bajada muy importante de las penas". Lo único que ha buscado el PSOE con su reforma, ha zanjado, es encontrar una solución para las víctimas. "Porque una proporcionada imposición de la pena retribuye moralmente a las víctimas", ha defendido, para concluir: "Hablen con las víctimas, con los padres de los niños a quienes se ha bajado las penas. Y luego, si quieren, podemos también hablar nosotros".