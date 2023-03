El PSOE impulsa la reforma del 'solo sí es sí' con el apoyo del PP y entre duros ataques de Unidas Podemos

La ruptura de los socios del Gobierno de coalición se ha consumado. El Congreso ha dado este martes el primer paso para reformar la ley del 'solo sí es sí' con los votos a favor del PSOE, PP, Cs, PRC, PDeCAT y PNV y la abstención de Vox y Más País; y pese a los 'noes' de Unidas Podemos, ERC y Bildu. En la bancada del Gobierno solo ha habido un voto favorable, el de la ministra María Jesús Montero, ya que es junto a Pedro Sánchez -que no ha asistido a la votación- la única integrante del ala socialista del Ejecutivo que es diputada. Yolanda Díaz -que se ha ausentado del debate-, Ione Belarra e Irene Montero han votado en contra.

Sin sorpresas de última hora y con los reproches recurrentes de los últimos días. Así ha transcurrido el debate de la toma en consideración de la reforma impulsada por el PSOE y la cual ha generado una brecha interna del Ejecutivo. Ambas partes del Ejecutivo han escenificado uno de sus mayores cismas con dardos constantes y en un ambiente bronco y tenso. Los socialistas, que han sacado pecho de su iniciativa, han pedido a los morados que se dejen de "peroratas" y busquen "soluciones". Estos han respondido con un duro ataque a los socialistas al considerar que "traicionan" a todas las mujeres y decirles con su propuesta "que son ciudadanas de segunda".

Todo ello mientras los socios habituales del Ejecutivo han recriminado a ambas partes no haber sido capaces de alcanzar un acuerdo en los cinco meses que lleva en vigor la norma. El único consenso que ha habido en el Congreso en esta víspera del 8M es que la ley debe modificarse para enmendar la alarma social que han generado las más de 700 rebajas de penas a agresores sexuales, pese a ser conscientes de que ninguna reforma frenará esas revisiones a la baja, y que, de salir adelante, el nuevo Código Penal se aplicará únicamente a los delitos que se cometan una vez entre en vigor la reforma.

Pero es el 'cómo' lo que ha dividido a la Cámara en dos frentes claros: quienes ven en la reforma socialista una buena solución; y los que consideran que reintroducir la violencia y la intimidación para computar penas de hasta dos años más implica un ataque al consentimiento. Aparte está el PP, que ya ha avanzado que apoyará la ley, aunque sostiene que la iniciativa del PSOE es "una enmienda a la totalidad de Sánchez a su propia coalición".

Con todo, el de este martes ha sido el primer debate de la reforma cuyo camino parlamentario se augura, como menos, abrupto. La iniciativa socialista todavía deberá pasar otra vez por la Cámara Baja, por el Senado, superar todo el periodo de enmiendas en el que los grupos tratarán de negociar modificaciones antes de que entre en vigor de forma definitiva. Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, y un alejamiento cada vez más evidente entre los socios de la coalición, la reforma de la ley de garantía de la libertad sexual, comúnmente conocida como la ley del 'solo sí es sí', es ya la norma de esta legislatura que más ha enfrentado al PSOE y Unidas Podemos.

El PSOE alude a la "responsabilidad"

En defensa de la propuesta ha intervenido la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, quien, tras elogiar el resto de medidas de la ley, ha querido dejar claro desde la tribuna que "la voluntad del legislador nunca fue que se revisasen las penas". "Por eso el PSOE asume la responsabilidad de modificar esta ley. Desde la seriedad y el rigor hemos decidido ser el partido que lidere este cambio", ha apostillado, aupada por los aplausos de la bancada de su formación.

Visiblemente nerviosa, la portavoz socialista ha aludido a la "responsabilidad" para sacar adelante la reforma y "ser consecuentes" con la alarma social y el "dolor" que han generado las revisiones de condena. "La mejor forma de legitimar esta norma es apostar por corregir aquellos errores que evidentemente contiene", ha reiterado. Y ha terminado su discurso lanzando un mensaje claro a sus socios de Unidas Podemos: "Nos gustaría que hablaran ustedes de sus propuestas para mejorar la ley. Estamos cansadas de peroratas. Dejen las hipérboles y den soluciones, que es lo maduro y lo serio, cuando se tratan cuestiones de tanta relevancia no importa con quien, sino para qué".

Podemos acusa al PSOE de "traición al feminismo"

Para Unidas Podemos, la reforma supone directamente una "traición al feminismo". "Hoy es un día triste para esta Cámara", ha lamentado la diputada Lucía Muñoz, afeando a los socialistas que "se levantarán a aplaudir con el PP y con Vox" una reforma "que elimina el consentimiento del Código Penal". "El de hoy será el aplauso de la vergüenza", ha recriminado. En una intervención muy dura, Muñoz ha asegurado que "lo que hay detrás" de esta iniciativa es "una ofensiva contra una ley que protege a las mujeres", respaldada por "un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la culpa".

La ley del PSOE, según los morados, responde a un "chantaje" de una "minoría de jueces que están interpretando la ley en el sentido contrario". Aun así, todavía están "dispuestos a negociar" y a subir las penas, todo y cuando en Unidas Podemos no son partidarios de impulsar una "ley punitivista". "Lo que no vamos a permitir es que se saque el consentimiento del centro de la ley", ha reiterado Muñoz, quien ha apelado a las feministas a salir a las calles en el Día de la Mujer para "decirles alto y claro a los fascistas que no les vamos a permitir arrebatarnos nuestros derechos".

Los socios reprochan la división interna

Los ataques entre los dos socios del Gobierno han sido fruto de reproche entre sus principales aliados, que lamentan que no hayan podido alcanzar un acuerdo en todo este tiempo y que lleguen divididos al 8M. ERC ha tildado de "decepcionante", "poco profesional" y "de vergüenza" que dos ministras de un mismo Gobierno -Pilar Llop, de Justicia; e Irene Montero, de Igualdad- no hayan podido responder con una propuesta unitaria. "Qué hacemos con las feministas ¿Les tenemos que decir si quieren más a papá o a mamá?", ha preguntado la diputada republicana, Pilar Vallugera. También Bildu ha sido muy crítico con ambas partes del Ejecutivo, a quien ha pedido que "dialoguen, negocien, acuerden", y aprovechen la tramitación para "alcanzar un consenso".

El PP exige la dimisión de Irene Montero

Desde la bancada popular han pedido la dimisión de Irene Montero y aseguran que no es admisible que el Gobierno "vaya a seguir estando absolutamente igual" después de esta fractura interna. "Estamos asistiendo a un acontecimiento inédito en nuestra democracia. Es la primera vez que un Gobierno se censura a sí mismo", ha subrayado la portavoz popular, Cuca Gamarra. La propuesta del PSOE, según el PP, "nada tiene que ver" con la alarma social que han generado las rebajas de condenas a agresores sexuales, sino que más bien responde a una "alarma electoral".

Tras censurar la ausencia de Pedro Sánchez y la de los ministros socialistas el debate de este martes, Gamarra ha señalado directamente al presidente del Gobierno como responsable de la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' y de liderar "una enmienda a la totalidad a su propia coalición". "Pero lo peor de todo es que Sánchez se escuda en las mujeres para evadir la responsabilidad de esta ley", ha afeado.