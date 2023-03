Almeida anuncia una mascletá en Madrid si Catalá se convierte en alcaldesa de Valencia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reafirmado su compromiso de organizar el disparo de una 'mascletá' en la capital si la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, Mª José Catalá, se convierte en alcaldesa en las elecciones de mayo. "Estoy seguro de que el año que viene la veré como alcaldesa y lo vamos a celebrar", ha manifestado.

Almeida ha disfrutado este miércoles de la 'mascletá' en el balcón del Ayuntamiento de Valencia, la primera de los días grandes de Fallas, tras asistir a un homenaje al artista fallero Manuel Algarra (fallecido en 2022) en la falla Almirante Cadarso-Conde Altea, donde ha ofrecido declaraciones a los medios y se ha animado a tirar dos petardos.

"Asumí el compromiso con Mª José Catalá de que, si era alcaldesa, desde luego habrá una 'mascletá' en Madrid. La invitaré a hacer una 'mascletá' y también a Carlos Mazón -presidente del PPCV-, el próximo presidente de la Generalitat", ha aseverado tras mostrar su alegría por volver a las Fallas en una ciudad "maravillosa y con muy buen humor" donde "se palpa ilusión, alegría y el cambio que ya viene".

"Por tirar un petardo no se va a caer la ciudad... o sí"

Preguntado por si se atrevía a tirar algún petardo, Almeida ha contestado entre risas que "depende de cuánta prensa haya delante y de las cámaras que pueda haber". "Pero bueno, tampoco pasaría nada: porque tire un petardo no se va a caer la ciudad... O sí", ha añadido.

"Tampoco lo puedo ocultar, si yo no hiciera las cosas que hago, no rompiera lo que rompo y no me tirara donde no me tengo que tirar estas cosas no me pasarían", ha constatado.

Por su parte, Catalá ha agradecido su visita al ser "una persona querida en Valencia" y ha prometido que habrá una 'mascletà' en Madrid: "Que se preparen los madrileños, que ya lo saben porque nos visitan muchos, porque vamos a liar una buena en Madrid".

De cara al futuro, la candidata 'popular' ha prometido tejer un eje Valencia-Madrid "muy potente" con proyectos comunes en los que ha asegurado que ya están trabajando ambos.