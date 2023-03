Bruselas quiere que los consumidores puedan tener varios contratos de electricidad para tener el precio más bajo en distintos usos

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles permitir en la UE que los consumidores que lo deseen puedan firmar distintos contratos de electricidad para beneficiarse de los precios más baratos que puedan ofrecer las compañías para distintos usos, desde la calefacción mediante bombas de calor y frío hasta recargar el coche eléctrico.

Esta idea forma parte de la propuesta para reformar el mercado eléctrico de la UE que la institución que preside Úrsula von der Leyen, elevará ahora a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, a los que ha pedido que tomen el acuerdo como una "prioridad" para que pueda ser una realidad antes de las próximas elecciones europeas, previstas para la primavera de 2024.

La comisaria de Energía, Kadris Simson, ha presentado ante la prensa en Estrasburgo una propuesta que por lo que respecta directamente a los consumidores prevé que quienes quieran evitar "riesgos" puedan firmar contratos de electricidad a precio fijos, pero que también abre la puerta a contratos de tipo "flexible" o incluso a la posibilidad de que en un hogar haya más de uno, para poder 'jugar' con el precio que se ofrezca en cada momento o para cada uso que se dé a la electricidad.

"Se permite que tengan más de un contrato para utilizar en su consumo energético en el hogar o en los coches", ha indicado Simson. En concreto, y según se indica en el documento que estaba previsto que adoptase la Comisión Europea este miércoles, "para proteger a los consumidores de precios volátiles, se reconocerá el derecho a contratos de precios fijos y también a contratos de precio dinámico, el derecho a contratos múltiples y a una información más clara de los contratos".

"De este modo, los consumidores que no quieran riesgos pueden cerrar contratos seguros y con precios a largo plazo para evitar sorpresas y/o podrán elegir un contrato de precio dinámico para beneficiarse de la variación re precios de la energía cuando esta sea más barata, por ejemplo, para recargar el coche eléctrico o calefacción con bombas de calor", prosigue la propuesta de la Comisión.

Como en otros aspectos de la propuesta de reforma, la posibilidad de que un consumidor pueda tener un contrato con precios flexibles o un contrato de precios múltiples dependerá de lo que, una vez acordado, sean capaces de hacer los gobiernos en sus respectivos países. Para que eso sea posible, será necesario digitalizar las redes eléctricas para que los consumidores puedan instalar los medidores inteligentes que serán necesarios.

"Todo tiene que estar digitalizado y no será posible si no se han distribuidos eso medidores inteligentes, los Estados miembros tendrán que trabajar para que se puedan utilizar".

Por otra parte y también vinculado realmente con lo que los consumidores finales pueden hace la propuesta sobre la que ahora los gobiernos europeos y el Parlamento Europeo buscarán un acuerdo reconoce por primera vez su "derecho a compartir energía renovable directamente", sin tener que crear comunidades energéticas.

Con esto, Bruselas espera lograr un mayor aumento de energía, por ejemplo de los excedentes de las placas solares instaladas en los tejados entre vecinos, para que consumidores que no tendrían acceso a esta energía renovable la tengan.

que sigue la línea de Alemania porque se trata de cambios que no afectan al principio de base que rige hoy el mercado de la electricidad de la UE, un sistema marginalista de precios, en el que la electricidad se cobra al precio de la última tecnología que entra y más cara, que suele ser el gas. España o Francia propusieron sin éxito una reforma integral para que esto dejara de ser así.

"No va a cambiar la dinámica de la formación de precios a corto plazo", ha afirmado la comisaria de Energía, que ha explicado que la propuesta de Bruselas busca un momento en el que el gas no sea necesario mediante la creación de un ecosistema propio para desplegar las energías renovables -mediante contratos a largo plazo que, a la vez, también darán estabilidad a los consumidores-, de modo que no sea necesario utilizar el gas y no cobrar toda la electricidad a su precio, más elevado. "No significa que no se desvincule los precios de la electricidad del gas , uno de los motores más importantes de la propuesta es desvincular ambos temas, y esto se logra incluyendo más energía renovable para desplazar los combustibles fósiles", ha añadido.

