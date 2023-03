Del ataque a Abascal a las risas por las rebajas de penas a agresores sexuales: todas las polémicas de 'Pam' en los últimos meses

Todo lo que rodea al Ministerio de Igualdad ha estado en primera línea de la actualidad desde hace semanas, sobre todo por el choque en el Gobierno de coalición a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' y de la ley trans. Una división que quedó muy evidenciada en las marchas del 8M celebradas en Madrid. En ellas, además, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', se situó en el centro de la polémica por cantar en un vídeo -que después borró- junto a otras jóvenes "qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar". Esta situación ha sido una más de las tantas protagonizadas por 'Pam' en los últimos meses.

Este miércoles, en una de las marchas por el Día de la Mujer, la 'número dos' del Ministerio que dirige Irene Montero colgó la grabación en su cuenta de Instagram, pero después decidió borrarla. No obstante, el vídeo ha sido recogido por Vox -a cuyo líder, Santiago Abascal, se referían las jóvenes manifestantes- para denunciar su contenido y pedir el cese "inmediato" de la política de Unidas Podemos. A ese reclamo se sumó también el Partido Popular.

"Aquí tenemos a una miembro del Gobierno incitando al odio contra el líder de un partido de la oposición. Es la misma izquierda cainita y criminal que incendió cientos de Iglesias, que mató a Calvo Sotelo y provocó la peor guerra civil de nuestra Historia. Su odio es infinito", escribieron desde Vox.

Rebajas de penas a violadores

Ya este mismo mes la secretaria de Estado aseguró que es "muy positivo" que en el 75% de los casos que han revisado los tribunales por la ley del 'sólo sí es sí' hayan rechazado una rebaja de penas. En una rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Igualdad, la 'número dos' de Irene Montero ha recalcado que las bajadas de condenas a agresores sexuales son minoría y que "cientos de fiscales" están oponiéndose a ellas.

Las cifras, recalcó en su momento Rodríguez, "son provisionales", y en ningún caso determinan si son sentencias definitivas o no. Pero para la secretaria de Estado hay un aspecto "muy positivo": "En el 75% de los casos que se han revisado no ha habido rebajas". En el desglose de sentencias que el CGPJ ha recopilado casi cinco meses después de la primera rebaja no consta la cifra total de revisiones, por lo que no es posible estimar la proporción de las que sí se han reducido. Pero hay algunos tribunales concretos -como la Audiencia Provincial de Madrid, la de Valencia o el Supremo- que sí han facilitado el cómputo total de condenas revisadas.

El carrito con el 'satisfayer'

Una polémica que tuvo menos repercusión fue la relativa a una storie de Instagram en la que Ángela Rodríguez compartió una foto de un satisfayer junto con una frase que decía "esta máquina mata fascistas". El hecho de que la publicación solo estuviera vigente, por sistema, 24 horas, no evitó que muchos medios se hicieran eco, aunque este caso las reacciones fueron mucho menos notorias que en otras situaciones que han involucrado a la secretaria de Estado.

Las risas sobre las rebajas de penas

La 'escena' más grave que ha involucrado a 'Pam' ha sido quizás la de las bromas con las rebajas de penas a agresores sexuales a cuenta de la ley del 'solo sí es sí'. La número dos de Igualdad participó algunas semanas en un podcast junto a las investigadoras en materia de género Belén Diego, Marilyn dos Santos, María Naredo y Bárbara Tardón, y en esa conversación ironizó sobre el asunto en tono muy jocoso.

"Vamos a hablar ya de eso que es importante que está pasando, con los violadores a la calle, que es lo que nos echa en cara ahora la extrema derecha. De los creadores de las personas van a ir al Registro Civil a cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle", expresaron. "Cientos, miles", prosiguieron, antes de que Rodríguez añadiera entre risas: "Oleadas".

En ese escenario la oposición salió rápidamente al paso para, como ahora, pedir su dimisión, y recibió incluso las críticas de una parte del Gobierno de coalición. Tal fue la presión que recibió en ese momento que tuvo que salir a pedir disculpas días después. "Si separar el debate sobre víctimas y la conversación acerca de los argumentos de la extrema derecha fue desacertado, pido perdón", expresó, en una frase que muchos tomaron como poco clara.

Sobre las preferencias sexuales de las mujeres

También acabó involucrada la secretaria de Estado de Igualdad en una serie de comentarios sobre las preferencias sexuales de las mujeres. "Es escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen: 'prefiero la penetración antes que la autoestimulación'", esgrimió 'Pam' durante un coloquio. En este sentido, aseguró que el dato viene de "un desconocimiento de su propio cuerpo" por parte de las chicas más jóvenes, acostumbradas a un relato "patriarcal" sobre el sexo.