Vox y el PP piden el cese de la secretaria de Estado de Igualdad por el vídeo con los cánticos contra Abascal

"Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar". Estos fueron algunos de los cánticos que repetían una y otra vez un grupo de jóvenes que asistían a la manifestación del 8M de Madrid y que grababa sonriente la secretaria de Estado de Igualdad para después difundirlo en sus redes sociales. Esta mañana, tanto Vox como PP han salido a condenar los ataques personales al político y han exigido el cese de Ángela Rodríguez 'Pam', quien unas horas después borró el vídeo.

La formación de Abascal se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir responsabilidades. "Queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato. En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar", ha tuiteado la cuenta oficial del partido que hace unos meses aplaudía a una de sus diputadas por decirle a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Señor @sanchezcastejon, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato.



En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar. pic.twitter.com/wIamMTqrjg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 9, 2023

Más tarde, en los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario de Vox salía a defender a su compañero. "Que una secretaria de Estado sea tan frívola, de tan escaso nivel y con tan poca capacidad de contención es de una gravedad muy seria. Pedimos al presidente del Gobierno que la cese porque, si no, el nivel de la política entra en un estado muy preocupante", ha valorado Iván Espinosa de los Monteros.

El Partido Popular también ha salido en defensa de Abascal, para exigir al Gobierno que dirima responsabilidades: que "rectifique" y cese a Rodríguez. En "solidaridad" con el político de Vox, el popular Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra "este tipo de actitudes" que "son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas". Así, a través de Twitter, el líder de la oposición se mantiene en la postura que adoptó también cuando Vox atacó a Montero e insiste: "Lo he dicho siempre: no todo vale en política".

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, también se ha sumado a las condenas de lo que ha tildado como "selfi infantiloide". El popular ha asegurado que si el Ejecutivo "la cesa [a Rodríguez] será una buena noticia", pero asume que "a este Gobierno no se le puede pedir lo razonable, sino lo mínimo". De ahí que Sémper inste al Gobierno a la "rectificación contundente" porque "deshumanizar la política, frivolizar con el aborto y con la dignidad de la personas no lleva a ningún lugar".